Bologna Sta attraversando sulle strisce | quando viene travolta da un’auto | muore 67enne

Calciomercato - Sampdoria e Bologna a “duello” in vista di gennaio : Sampdoria e Bologna già attive sul mercato in attesa della sessione invernale di gennaio, i due club si contendono un obiettivo Calciomercato, Sampdoria e Bologna sono vigili sul medesimo obiettivo. Secondo Sportmediaset si tratta del terzino destro del Palermo Andrea Rispoli, il quale vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate. Per non perderlo a parametro zero, il Palermo starebbe pensando di cedere il calciatore già a ...

Un Talento al Giorno : Mattias Svanberg - forte centrocampista del Bologna : Mattias Svanberg è nato nel 1999 a Malmö, città in cui il padre Bo stava disputando l’ennesima stagione nella locale squadra di hockey dei Malmö Redhawks (precedentemente noti come Malmö IF). Mattias ha iniziato a giocare a calcio nel Bunkeflo IF, società di Malmö che a partire dal 1º gennaio 2008 si è trasformata nell’IF Limhamn Bunkeflo a seguito di una fusione. Prima dell’inizio della stagione 2013 ha fatto ingresso ...

Bologna - picchia la campagna che ha in braccio un bimbo/ Aggressione durante festa del figlio : arrestato : Bologna, picchia la campagna che ha in braccio un bimbo. Ultime notizie, Aggressione durante festa del figlio: arrestato un trentenne nato in Nigeria.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:54:00 GMT)

Roma : cittadini piazza Bologna hanno vinto - Cinema Province resta aperto : Roma – Il ‘Pidocchietto’ resta aperto. La rivolta pacifica dei cittadini di piazza Bologna ha evitato la chiusura del Cinema delle Provincie, storica sala d’essai attiva a Roma dal 1984: da giovedi’ e venerdi’ la programmazione riprende con due film, ‘Parigi a piedi nudi’ e ‘La Casa sul mare’. Lo stop alla programmazione era stato deciso nei primi giorni di ottobre dalla parrocchia di ...

Inzaghi e Nesta - amici contro : Bologna-Perugia 1-1 in amichevole : La cronaca del match Diverse assenze per Pippo Inzaghi, che oltre ai giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è stato costretto a fare a meno anche di Federico Mattiello, uno dei più positivi ...

Bologna-Perugia 1-1. Mustacchio replica a Destro : BOLOGNA - Amichevole per il Bologna , contro il Perugia , nella settimana della sosta. Il risultato finale del match è di 1-1 in virtù delle reti di Destro , per la squadra di Inzaghi , e di ...

Vino e sorrisi : Torino - cena di squadra in vista di Bologna : Solo due sconfitte stagionali, la prima all'esordio con la Roma e l'ultima in casa con il Napoli il 23 settembre scorso. Poi un pareggio e due vittorie consecutive con Chievo e Frosinone. Insomma, per ...

Bologna - sale su un autobus e molesta una studentessa : 40enne in manette : Fermato dalla polizia a Bologna un quarantenne originario di Alessandria: salito su un autobus che attraversa la città, si è avvicinato a una ragazza e ha iniziato a molestarla. La giovane ha chiesto aiuto all'autista che ha fermato il mezzo e chiamato la polizia. L'aggressore ha alle spalle diversi precedenti.Continua a leggere

Be Here! Bologna Estate 2018 gli appuntamenti dal 9 al 14 ottobre : Approfondimenti sul Sessantotto con incontri e lezioni a cura dell'Università di Bologna si affiancheranno a importanti spettacoli musicali, come l'esecuzione dell'opera Kraanerg di Xenakis per la ...

La WWE torna in Italia : ecco i match e le superstar presenti a Bologna e Roma : La WWE è pronta a tornare in Italia per gli show di Bologna e Roma: ecco i match della serata e le superstar presenti nelle due date Italiane Le superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna), per poi bissare il 10 novembre al ...

Smog Bologna - domeniche ecologiche. In vista deroghe alle elettriche : Bologna, 9 ottobre 2018 - Le domeniche , super, ecologiche di Palazzo d'Accursio hanno fatto breccia anche in Regione. Quasi una merce di scambio, visto che per arretrare e tornare a far circolare i ...

All'ambientalista del film di Di Caprio il Bologna award : ...il riconoscimento " per aver individuato nel cibo l'elemento strategico dello sviluppo sostenibile e per le innovative ricerche sul tema portate avanti in questi anni attraverso il centro Scienza e ...

Stagione 'in rosa' per Comunale Bologna : Bologna, 8 OTT - Ai dieci spettacoli operistici, già annunciati in estate , Trovatore, Salome, Barbiere, Rigoletto, Traviata, Turandot, Sweeney Todd, Italiana in Algeri, Fidelio, Cavalleria Rusticana e Pagliacci, , il Teatro ...

All'ambientalista del film di Di Caprio il Bologna award - : 'Fico, grazie all'intuizione di Segrè, ha trasformato un problema della città in una grande opportunità, dimostrando che se si mettono insieme cibo e cultura si crea economia ', riconosce il numero ...