Al Bano | “A Sanremo la mia eliminazione studiata a tavolino Ho chiesto alla giuria di

Al Bano : ‘Sono un single felice - a Sanremo 2017 la mia sconfitta studiata a tavolino’ : “Loredana Lecciso ha detto che non torneremo mai insieme ma che abbiamo trovato un equilibrio? Anche io la penso così, condivido il pensiero”. A parlare è Al Bano Carrisi, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ora sono felicemente single, ho una vita molto intensa, per ora non ho bisogno di nessuna compagna”. Le piacerebbe innamorarsi di nuovo? “Sarebbe bellissimo, so cosa vuol dire ...