Treno travolge e uccide uomo | traffico bloccato sulla Napoli-Roma

Dramma in Olanda - Treno travolge bici per il trasporto bimbi : muoiono 4 piccoli : Coinvolta una cargo bike, una bici attrezzata per il trasporto dei bambini, molto usata in Olanda. Nel terribile impatto feriti gravemente un altro bambino e il conducente del mezzo, una donna. La tragedia a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Oss West, a circa 100 chilometri a sud-est di Amsterdam.Continua a leggere