NBA | che accoglienza per Hayward dopo l’infortunio shock | ovazione in quel di Boston

NBA - il VIDEO della cerimonia degli anelli : gli Warriors premiati dopo la cavalcata che ha portato al titolo : Golden State Warriors campioni NBA per la stagione 17/18, nella notte la “ring ceremony” ha sancito con gli anelli il successo di Kerr e soci I Golden State Warriors hanno ricevuto nella notte gli anelli nella consueta “ring ceremony” dopo la vittoria del titolo nella passata stagione. Curry e compagni, in un misto tra commozione ed enorme felicità, sono stati acclamati dai propri tifosi prima della gara ...

NBA - stanotte la “prima” da urlo : si parte con due gare pazzesche! : NBA season opener, stanotte si parte con due incontri molto interessanti, squadre che rivedremo impegnate di certo in primavera NBA, stanotte la “prima” della nuova stagione. Il cosiddetto season opener sarà il probabilissimo duello per il primato ad Est. Boston e Philadelphia si affronteranno stanotte in una gara che si prospetta essere spettacolare. I Celtics hanno ritrovato Hayward dopo l’infortunio shock della passata ...

NBA più internazionale che mai : 108 non americani nei roster : La nuova Nba è sempre più internazionale. Quella che accende i riflettori questa notte alle 2 italiane col super match tra Celtics e Sixers sarà una stagione con 108 giocatori internazionali in ...

La nuova NBA dalla A alla Z. Che lo spettacolo abbia inizio : Il giocatore più forte del pianeta ha cambiato maglia e Conference. L’Mvp delle finali del 2014, l’unico in grado di fermare l’egemonia LeBron/Warriors, ha trovato casa in Canada. Golden State, favorita e a caccia del terzo titolo consecutivo, ha aggiunto un pezzo da 90 (ma non era già abbastanza fo

NBA – I Pelicans blindano Anthony Davis : “non lo scambiamo neanche per Beyoncè” : I New Orleans Pelicans blindano Anthony Davis: coach Gentry ritiene ‘The Brow’ intoccabile, anche se gli offrissero Beyoncè La nuova regular season NBAA è ormai alle porte e i New Orleans Pelicans guardano al nuovo campionato con fiducia. La franchigia delle Louisiana punta ad un piazzamento nei Playoff e per farlo si affiderà ad Anthony Davis. Il big man di NOLA, che qualche giorno fa si è proclamato il miglior giocatore della ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

NBA al via - 10 cose che dovete conosce anche se non sapete nulla di basket : Boban Marjanovic che non ha bisogno di saltareIl basso Isaiah ThomasTre fratelli in NbaIl signore dell'NBA, LeBron «King» JamesIl tradimento non si perdonaBecky pronta ad allenareOltre la regular season Nuove regole NBA a un tiro di schioppoCome dentro un filmC’è un problema fondamentale per chi vuole guardare il campionato NBA: si chiama fuso orario. Quasi tutte le partite si giocano dopo la mezzanotte italiana. A parte questo piccolo ...

NBA - Jimmy Butler è rimasto a Minnesota : ecco perché : Un fulmine a ciel sereno. La richiesta di trade di Jimmy Butler, datata 18 settembre, aveva scosso Minneapolis. Caso raro per una vicenda di casa Wolves, non esattamente il primo pensiero in città, ...

Il “triangolo offensivo” - un pezzo di storia della NBA che hanno capito in pochi : È lo schema di gioco più famoso del basket americano: fu inventato dal leggendario Tex Winter, morto mercoledì a 96 anni The post Il “triangolo offensivo”, un pezzo di storia della NBA che hanno capito in pochi appeared first on Il Post.

L'ultima 'magata' di James Harden : perché per la NBA non sono passi : Pochi secondi alla fine del terzo quarto, gara ampiamente decisa , +40 Houston sui malcapitati Sharks di Shangai, . L'attenzione di tutti, però, va di colpo a catalizzarsi sulla giocata di James ...

NBA : addio a Tex Winter - inventò 'l'attacco triangolo' che fece grandi Bulls e Lakers : Si chiamava Morice Fredrick ma tutti, nell'ambiente cestistico, lo conoscevano come Tex. È morto a 96 anni, Tex Winter, uno dei più importanti assistenti-allenatori di basket della NBA, diventato ...

Preseason NBA – I Lakers schiantano i Warriors - vincono anche Raptors e Bulls : i risultati delle partite della notte : anche questa notte sono andate in scena le partite della Preseason NBA, tutti i risultati dei match tra cui spicca la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors L’NBA ha dato spettacolo nella notte con le partite della preaseson andate in scena in attesa del campionato ufficiale. Tra i match in programma spiccava senza ombra di dubbio la super sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, finita a favore dei ragazzi ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Pacific Division : Danilo Gallinari spiega perché la NBA su Sky Sport è imperdibile Guarda tutti i video La sorpresa: DANILO GALLINARI Non certo per chi, qui in Italia, lo conosce bene. Ma per tanta gente ancora , ...