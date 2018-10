Mezzo milione gli italiani ha forte predisposizione genetica al cancro | il 60% non lo sa

Truffa da un milione e Mezzo - il racconto dell'ex viola Gamberini : Raggirato dagli amici pratesi : L'ex difensore centrale della Nazionale e della Fiorentina ha testimoniato al Tribunale di Prato conto i fratelli Paoli e un bancario della Bcc di Vignole

Colgate - multa da Mezzo milione dall’Antitrust per il dentifricio sbiancante : L'azienda punita per pubblicità ingannevole dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato perché avrebbe fatto credere ai consumatori di poter ottenere risultati contro l'ingiallimento dei denti simili a quelli dei trattamenti professionali sbiancanti in pochi giorni di utilizzo. "Comunicazioni commerciali fuorvianti e ingannevoli, sia per il mancato assolvimento dell'onere della prova, sia sulla base delle evidenze in senso contrario ...

Tangenti Anas - Accroglianò e altri ex dirigenti verso il patteggiamento : “Dama nera” restituirà quasi Mezzo milione : La “dama nera” Antonella Accroglianò, ex responsabile del coordinamento tecnico amministrativo di Anas, coinvolta nella maxinchiesta della Procura di Roma che nel 2015 portò alla luce un sistema corruttivo all’interno dell’ente, è pronta a patteggiare, dopo avere ottenuto l’ok dei pm, una pena a 4 anni e 4 mesi. La procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio degli indagati il 1 agosto 2017 dopo gli arresti del 16 marzo 2016 ...

Google+ chiude/ Mezzo milione di account a rischio : il bug ha dato accesso ai dati utenti : Google+ chiude. Dopo avere esposto circa Mezzo milione di dati di utenti per colpa di un bug, si è finalmente deciso di chiuderlo e convertirlo in un servizio enterprise.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Google - falla nel software mette a rischio Mezzo milione utenti : E alla fine anche Google si arrende e finisce nella bufera per motivi legati alla privacy . Un bug nel software di Google+ ha messo a rischio i dati di mezzo milione di utenti - nomi, indirizzi email, ...

Simone Di Stefano - il leader di CasaPound : 'Bene Matteo Salvini - ma ora caccia Mezzo milione di clandestini' : Chiudere CasaPound. Lo ha chiesto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dal palco di Piazza del Popolo. 'I dem sono stati 7 anni al governo, se volevano chiuderci dovevano farlo prima', ribatte il ...

iliad propone l’offerta con 50GB ancora a Mezzo milione di clienti e poi? : Anche la terza offerta iliad è in dirittura d’arrivo, poi cosa potrà accadere? Nuova proposta con 60GB oppure arriverà la tariffa con tutto illimitato? Bisogna aspettare ancora un po’, forse poco vista la velocità con cui l’operatore francese sta conquistando nuovi clienti. Dopo l’offerta di lancio con chiamate ed SMS illimitati e 30GB e la stessa, ma con 40GB, è arrivata la proposta con 50GB dedicata a 500.000 nuovi ...

Gratta e stravince : "colpaccio" da Mezzo milione di euro - è caccia al fortunato : Il biglietto fortunato è stato acquistato a Legnano presso il Pepe Bar Tabaccheria della Sig.ra Wang Ling: "Non sappiamo se...

Genova - presidente Autorità Portuale : "In un mese perso oltre un milione e Mezzo di euro" : Cominciano a farsi sentire gli effetti economici del crollo del ponte Morandi. Lo afferma Paolo Emilio Signorini, il presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure occidentale secondo cui c'è "un ...

Bagheria avrà un nuovo punto emergenza - al via lavori per Mezzo milione di euro : Tra quattro mesi Bagheria avrà il nuovo punto territoriale di emergenza , Pte, . Verrà realizzato in un edificio di via Capitano Luigi Giorgi confiscato alla mafia e messo a disposizione in comodato ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni aiuta Mezzo milione di italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni aiuta mezzo milione di italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 settembre(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:07:00 GMT)

Salute : quasi un milione e Mezzo di italiani hanno provato lo Shiatsu : quasi un milione e mezzo di italiano ha provato lo Shiatsu e circa 600 mila ne fanno uso abitualmente: lo ha reso noto la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori), in vista della Settimana dello Shiatsu, in programma in tutta Italia fra il 18 e il 25 settembre. “Sette anni in una settimana” è il tema della settima edizione di un’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso sia per chi ama questa antica ...

Sindacati - meno Mezzo milione di iscritti in due anni : chi rappresentano Cgil & co? : (Foto: Lapresse) Non che il fenomeno sia nuovo: la “presa” dei Sindacati sul tessuto pulsante della società si sta indebolendo da tempo. Tuttavia negli ultimi due anni, lo segnalano i dati elaborati da Demoskopika, abbiamo assistito a un autentico tracollo: quasi mezzo milione in meno di iscritti, per la precisione circa 447mila. L’emorragia più estesa l’ha vissuta la confederazione più grande, la Cgil, con -285mila tessere, seguita dalla Cisl a ...

Sindacati - la grande fuga degli iscritti : in due anni Mezzo milione in meno : Se la Campania conferma il distacco dal mondo sindacale, un discorso diverso va fatto per la Sicilia, una delle regioni che presenta uno degli indici più alti di appeal , 108 punti, , dietro soltanto ...