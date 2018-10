LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 17 ottobre. Bertozzi-Scampoli per l’oro nel beach volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (mercoledì 17 ottobre), decima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia punta tutto sul beach volley. In finale ci sono infatti Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro contro le fortissime russe Maria Voronina e Marila Bocharova. Olimpiade straordinaria finora quella delle azzurre, che sono arrivate all’ultimo atto dopo ...

Olimpiadi Giovanili LIVE : day 6 a Buenos Aires : ...LA SQUADRA ITALIANA/Italia Team - TUTTE LE NOTIZIE/News - IL MINI-SITO IAAF DEDICATO AI GIOCHI OLIMPICI Giovanili - IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE BERTINI RISALE - Si conferma tra le migliori al mondo, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale nella piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all'assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , martedì 16 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : occasioni nel basket 3×3 - nella ritmica e nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa quarta alla trave - ultimo assalto al corpo libero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del basket 3×3! Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l'ultimo sigillo - la Fata all'assalto tra corpo libero e ... : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 , trave e corpo libero, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 15 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l’ultimo sigillo - la Fata all’assalto tra corpo libero e trave : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Carmelo Alessandro Musci nel peso! Chiara Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Federico Fabrizzi passa il turno nell’arco - bene Chiara Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Italia a caccia di medaglie con il golf - i tuffi e la ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Giorgia Villa per chiudere in bellezza - Nobilio-Romano per la vittoria nel golf. C’è Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...