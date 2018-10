L’Italia è poco innovativa perché la Pubblica Amministrazione tira il freno a mano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ci sono 25 paesi al mondo in cui le persone imparano velocemente, le aziende innovano e l’istruzione galoppa. L’Italia è 31ma, esattamente come lo scorso anno. Quanto siamo competitivi in termini di economia globale è chiaramente scritto nel Global Competitiveness Report 2018, consultabile online in versione integrale a questo link. La grossa novità di quest’anno è che il World Economic Forum ha cambiato le carte in tavola, e adesso la valutazione di ogni singolo Stato non è più determinata solo da elementi tradizionali come il PIL e il tasso di crescita economico, ma concorrono in gran parte gli elementi della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” (4IR). La digitalizzazione, la capacità di innovare, il dinamismo delle imprese, la qualità e quantità dell’istruzione entrano di prepotenza nella valutazione della capacità di un Paese di ...