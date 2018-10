Genova | Autostrade demolirà il Ponte | M5s “ma non ricostruirà” Ultime notizie Morandi

Genova - Autostrade torna in campo? Ecco il progetto presentato per il ponte Morandi : Ispirato al disegno dell'architetto Renzo Piano, il progetto è stato consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. Il portavoce del M5s alla Camera "Smentiamo che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade ai lavori di ricostruzione"

Ponte di Genova : Autostrade potrà intervenire nella demolizione : I relatori, con il placet del Governo, hanno fatto approvare la modifica al testo del decreto all’esame delle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. Cantone e Salvini studiano una soluzione sulle interdittive...

Dl Genova - Pezzopane (Pd) : Autostrade “M5s-Lega ammettono scippo agli abruzzesi” : L'Aquila - “Il Partito democratico aveva ragione. Quello del ministro Toninelli era un vero e proprio scippo ai danni degli abruzzesi. L’ammissione di colpa e responsabilità è arrivata dagli stessi relatori di maggioranza al Decreto Genova, che hanno presentato un emendamento che toglie il riferimento alle delibere Cipe ed ai fondi assegnati all’Abruzzo riguardo i 200 milioni destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle ...

Autostrade insiste e presenta il progetto per ricostruire il ponte di Genova : Nove mesi per il nuovo ponte. Autostrade per l'Italia non vuole uscire di scena e tira dritto, torna ad assicurare al commissario per la ricostruzione Marco Bucci di essere in grado di demolire e ...

Autostrade insiste e presenta il progetto per ricostruire il ponte di Genova : Nove mesi per il nuovo ponte. Autostrade per l’Italia non vuole uscire di scena e tira dritto, torna ad assicurare al commissario per la ricostruzione Marco Bucci di essere in grado di demolire e ricostruire il viadotto sul Polcevera entro 9 mesi dalla approvazione e dalla disponibilità delle aree. È infatti arrivata la conferma della consegna del progetto che Aspi ha messo a punto per il ponte che prenderà ...

Ricostruzione Ponte Morandi - Bucci : “giunti molti progetti”/ Commissario Genova - “Autostrade? No porte chiuse” : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la Ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Sconcerto di Autostrade per la ricostruzione di quanto accaduto a Genova nei verbali della Commissione ministeriale : Una precocità di conclusioni che è stata censurata pubblicamente anche dalla Procura di Genova." Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

PONTE Genova - AUTOSTRADE PRESENTA SUO PROGETTO/ Ultime notizie - inaugurato bypass Aeroporto-via Della Superba : PONTE GENOVA, AUTOSTRADE PRESENTA il suo PROGETTO “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Ponte Genova - Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”/ Ultime notizie - ma il Governo si oppone : Ponte Genova, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:07:00 GMT)

Genova - cambia il decreto : 72 mln in più. Fuori solo Autostrade - Bucci soddisfatto : Il sindaco e commissario straordinario approva il provvedimento al 99%, così come il governatore Toti. Critiche dal Pd: 'manca un piano per far ripartire la città' -

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa dalla ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

"Autostrade ci rallenta". Il viceministro Rixi denuncia ritardi negli adempimenti su Genova : Ci doveva pensare Autostrade ma alla fine se ne occuperà il governo. Una battaglia senza fine quella tra l'esecutivo e la società concessionaria. Dopo che il decreto Genova è rimasto fermo per diversi giorni sul tavolo della Ragioneria dello Stato che ha faticato per trovare le coperture, adesso è in stand by la parte che riguarda quanti soldi bisognerà dare alle imprese che hanno dovuto lasciare i propri ...

Il decreto Genova mostra i suoi limiti. Anche escludere Autostrade potrebbe rivelarsi un autogol : I pesanti disagi provocati ai genovesi dalla viabilità spezzata dal ponte crollato sono lontani dall’essere risolti. Per non parlare di quelli sopportati dagli sfollati ancora privi di prospettive future. Genova e il decreto per la ricostruzione del ponte sono diventati un vero e proprio banco di prova del governo. Porto e logistica, mobilità delle persone, attività commerciali ed aziendali stanno tutte sopportando conseguenze negative che ...

Dl Genova esclude Autostrade da ricostruzione del ponte : Il decreto procede nel suo iter parlamentare suscettibile di cambiamenti o miglioramenti, come li definisce il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -