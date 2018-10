: Di Maio denuncia alla Procura della Repubblica per TESTO MANIPOLATO del decreto legge su #PaceFiscale mandato al Qu… - ricpuglisi : Di Maio denuncia alla Procura della Repubblica per TESTO MANIPOLATO del decreto legge su #PaceFiscale mandato al Qu… - sole24ore : Pace fiscale, #DiMaio: testo inviato al Colle manipolato, farò denuncia - fattoquotidiano : Corteo studenti, Di Maio: “I manichini bruciati? Spero che denuncia vilipendio venga archiviata. È un reato medieva… -

Al Quirinale è arrivato un testo della manovra economica sulla pace fiscale che è ", non concordato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il vicepremier Didurante la registrazione di 'Porta a porta'. "Domani verrà depositata unaalla Procura della Repubblica", ha annunciato. "C'è lo scudo fiscale per i capitali all'estero e la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e mafiosi. Questo non è il testo che voterò in Parlamento.Manina politica o tecnica?Non dubito della Lega"(Di mercoledì 17 ottobre 2018)