Cina | ragazza inciampa e cade nella vasca degli squali

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Scene di panico in un centro commerciale della provincia di Zhejiang, in. Una, mentre correva, èta ed è caduta in unapiena di, aperta perché gli addetti erano pronti a dare da mangiare agli animali. Per la, sono stati momenti di terrore. La giovane è caduta in acqua dove gliattendevano il cibo. E i rischi, ovviamente, erano altissimi visto che i predatori erano già pronti a banchettare, anche con l'ospite.Per fortuna, i soccorritori sono intervenuti subito e dopo qualche minuti laè stata portata in salvo. Ma l'incidente poteva costare molto caro alla giovane che si è trovata a tu per tu con gli animali. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale (guarda il video), è diventata subito virale sui social network e nei siti internet. E fortunatamente, nonostante gli attimi di terrore, lapotrà ...