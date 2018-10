Centri impiego | assessori regionali del Lavoro a Di Maio | “Non pronti a marzo | servono

I Centri per l’impiego sono un disastro : sono fondamentali in vista del "reddito di cittadinanza" ma soltanto il 3 per cento di chi li usa trova lavoro, alcuni restano in attesa per dieci anni: e l'Italia ci investe pochissimo The post I centri per l’impiego sono un disastro appeared first on Il Post.

Centri per l'Impiego. Ecco il piano del governo : più risorse e anche un logo per farli riconoscere : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio l'ha detto più volte: per far funzionare il reddito di cittadinanza, è necessario che funzionino bene i Centri per l'impiego che, invece, allo stato, sono ...

Centri per l'Impiego? Oggi il lavoro si trova col passaparola : Sugli uffici territoriali, passati sotto il controllo delle Regioni, verranno convogliate risorse per 2 miliardi di euro. Ma in Italia il posto si trova attraverso altri canali

Centri per l'impiego nel caos : "Cerchi lavoro? Meglio se vai su internet" : 'Lavoro da darvi non ne abbiamo, mica siamo il collocamento'. È questa la risposta che hanno ricevuto i cronisti del Corriere della Sera che si presentati in un centro per l'impiego di Casoria, in ...

M5s - 3 mesi per riordino Centri impiego : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Servono tre mesi per riassestare i centri per l'impiego in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle ...

Centri impiego - viaggio in cerca di occupazione : “Venire qui non serve a nulla”. I nostri cronisti con telecamera nascosta : “La ristrutturazione dei Centri per l’impiego dovrà puntare a rendere omogenee le prestazioni fornite, e realizzare una rete capillare in tutto il territorio nazionale”. Nero su bianco, è ciò che si legge nella nota di aggiornamento al Def, approvata dal governo a guida M5s-Lega. Accanto alla legge di Bilancio, che dovrebbe essere presentata in Parlamento entro il 20 di ottobre, ci sarà, infatti, un ddl che disciplina ...

Lombardia : Astuti (Pd) - Centri impiego hanno bisogno di personale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - “Temo che l'assessore Rizzoli in questi mesi abbia vissuto nell'alta Baviera. La situazione di cui parla non è sicuramente quella lombarda, dove ormai da mesi insieme alle Province denunciamo una situazione di grande difficoltà. Lo stanziamento di un milione di euro è s

Centri impiego - Di Maio a Berlino si accredita col governo e studia il modello che ha dimezzato la disoccupazione : Alla base del sistema c’è il principio del “sostegno a patto d’impegno”, con i Centri per l’impiego che si occupano di farlo rispettare. Questo è il modello che il governo gialloverde vuole introdurre a partire dalla prossima legge di bilancio: si chiamerà sempre reddito di cittadinanza, ma di fatto sarà molto simile all’Hartz IV tedesco che negli ultimi 10 anni ha garantito un reddito minimo a 18 milioni di persone in Germania e visto ...

Reddito di cittadinanza - è flop Centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Centri dell'impiego : solo il 3% dei disoccupati trova lavoro : Al momento il sistema funziona poco e male con punte di eccellenza al centro nord e record negativi al sud -

Reddito di cittadinanza : il grande problema dei Centri per l'impiego al Sud : Un recente approfondimento della rivista Business Insider mette in luce l'inutilità dei centri per l'impiego al Sud Italia. Stando alla rilevazione più recente, soltanto il 2,4 per cento dei ...

Reddito di cittadinanza - ai Centri per l’impiego manca un miliardo : Rispetto ai due miliardi annunciati il Governo con la nota di aggiornamento al Def ne prevede solo uno. In Italia i centri per l’impiego funzionano male e, in media, si spendono 10mila euro annui per disoccupato contro i 25mila della Germania e i 21mila della Svezia...

"Stabilizzazione subito". In piazza i precari dei Centri per l'impiego : sono loro che cercano lavoro per chi non ce l'ha : Mentre il governo scalda i motori per il reddito di cittadinanza, scendono in piazza i precari dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, 1300 unità di cui 800 (il 62 per cento) con contratti temporanei. sono loro a cercare il lavoro per i disoccupati. Un paradosso, evidentemente. Stamane davanti alla sede centrale dell'Agenzia a Roma un centinaio di dipendenti non stabilizzati hanno dato vita ad uno 'speakers' corner' in ...