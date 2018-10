Volley femminile | Mondiali 2018 | la TV giapponese ha vinto | lo sport ha perso Stravolto

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche - le azzurre vogliono osare : L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al ...

Italia-Cina e Serbia-Olanda - semifinali Mondiali Volley femminile 2018 : quando si giocano e a che ora vederle in tv : Italia-Cina e Serbia-Olanda saranno le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile che si giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone). Le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono pronte per sfidarsi in due incontri da dentro o fuori: chi vince accede all’atto conclusivo e potrà continuare a sognare il titolo iridato, chi perde si dovrà accontentare di lottare per la medaglia di bronzo. Si preannunciano due partite ...

Italia-Cina - semifinale Mondiali Volley femminile 2018 : data - programma - orario e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Italia-Cina - semifinale Mondiali Volley femminile 2018 : data - programma - orario e tv : Italia-Cina sarà una semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile che si giocherà venerdì 20 ottobre a Yokohama (Giappone). Le azzurre tornano tra le quattro grandi del Pianeta per la quarta volta nella storia e affronteranno le Campionesse Olimpiche che vanno a caccia del terzo titolo iridato e che hanno perso gli ultimi tre anni conclusivi disputati (tra cui quello di quattro anni fa contro gli USA a Milano). La nostra Nazionale ha ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando si gioca la finale? Data - programma - orario e tv : Sabato 20 ottobre si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A ospitare l’atto conclusivo della rassegna iriData sarà Yokohama, metropoli in Giappone che farà da cornice alla partita decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. L’incontro si giocherà all’ora di pranzo in Italia e la speranza è quella di vedere in campo la nostra Nazionale, le azzurre si sono qualificate alle semifinali e vanno a ...

LIVE Cina-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le olandesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due ...

Calendario semifinali Mondiali Volley femminile 2018 : data - programma - orari e tv : Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone): le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa in questa rassegna iridata e sono pronte a darsi battaglia per accedere all’atto conclusivo in programma il giorno successivo sempre nella metropoli nipponica. Si preannuncia grande spettacolo, assisteremo a due incontri sulla carta estremamente equilibrati e avvincenti ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzani : “L’Italia ha costruito un’identità - ora in semifinale. Sylla out? Solo precauzione” : L’Italia oggi è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare contro la Serbia per 3-1 ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide MAZZANTI: “Arriviamo alla semifinale con l’idea di avere sperimentato in due giorni cosa vuole dire vivere il ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Pagelle Italia-Serbia 1-3 - Egonu segna a valanga - Pietrini risponde presente : Oggi l’Italia è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre sono state battute per 3-1 dalla Serbia ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le Pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo oggi a Nagoya (Giappone). PAOLA Egonu: 7,5. Dopo lo show di ieri contro il Giappone, l’opposto si conferma il migliore terminale offensivo e ...

Mondiali Volley femminile - Italia in semifinale : possibili avversarie - c'è anche la Cina : La vittoria al tie-break contro il Giappone ha permesso alla Nazionale femminile di Pallavolo di qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley [VIDEO]. Un'autentica impresa per le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti, partite con il ruolo di outsider alla vigilia della competizione iridata e ora in lotta per un posto in finale. L'Italia in semifinale affrontera' una tra Cina e Olanda, entrambe qualificate alle Final Four ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi affronterà l’Italia in semifinale? Avversaria da scoprire alle 12.20 : L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile grazie alla vittoria di ieri contro il Giappone, oggi le azzurre hanno poi perso contro la Serbia il match che valeva il primo posto nella Pool G della terza fase e ora attendono di scoprire l’Avversaria della semifinale che si disputerà venerdì 19 ottobre (orario da definire) a Yokohama (Giappone). La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la ...

LIVE Cina-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia scopre la sua avversaria per la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

LIVE Italia-Serbia Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-3 - azzurre sconfitte e poco motivate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si affrontano due squadre già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e che dunque si sfideranno per il primo posto nella Pool G: le azzurre, reduci dalla battaglia campale vinta ieri contro il Giappone, proveranno a contrastare le Campionesse d’Europa che invece hanno potuto ...