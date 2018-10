: #Brexit Tusk:'Dobbiamo preparare l'Ue all'evenienza di una mancata intesa' - Agenzia_Ansa : #Brexit Tusk:'Dobbiamo preparare l'Ue all'evenienza di una mancata intesa' - NotizieIN : Tusk,Brexit:servono proposte da Londra - Cyber_Feed : • News • #Tusk,Brexit:servono proposte da Londra -

"I report ricevuti da Barnier non mi danno terreno per l'ottimismo prima di domani,l'unica fonte di fiducia è la buona volontà e la determinazione di entrambe le parti,ma per un avanzamento cinuovi fatti":lo ha detto il presidente del Consiglio europeoal termine del summit tripartito con le parti sociali.ha anche detto che chiederà alla premier May di presentare eventuali nuove.(Di martedì 16 ottobre 2018)