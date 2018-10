Tap | cresce la tensione tra i Cinque Stelle Emiliano accusa | In Puglia una

Vuelta - 12/a Tappa a Geniez - Herrada in maglia rossa. Cresce Nibali : Alexandre Geniez a sorpresa, AG2R-La Mondiale, ha vinto con una lunga volata la dodicesima tappa della Vuelta di Spagna: 181 chilometri da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares. Secondo posto per Van Baarle seguito da Padun. Jesus Herrada della Cofidis partito questa mattina in ventiduesima posizione con più di 5' di ritardo, grazie ...