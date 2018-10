Roma | l’ex Rudi Garcia | “Sarò per sempre un tifoso giallorosso Sul mio addio…”

Selvaggia Roma - l’ex di ‘Lenticchio’ rifatta e irriconoscibile : le foto-prova : Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è purtroppo arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla ...

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Roma - l’ex marito è insolvente : l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro : Stanca di non ricevere l’assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, una donna si è rivolta all’associazione Avvocato del cittadino che le ha dato assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l’assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito: un modo per garantire che i soldi ...

Roma : Aggredisce fidanza dell’ex compagna - arrestato 61enne : Roma – Era affidato ai servizi sociali il 61enne nei confronti del quale, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. A revocare l’affidamento il Tribunale di Sorveglianza a seguito delle indagini avviate dagli investigatori del commissariato diretto da Ada Nitoglia, dopo che l’uomo aveva aggredito in ascensore il fidanzato della ex ...

Roma : chiede soldi all’ex in cambio del suo silenzio - arrestata : Roma – Una relazione extra-coniugale nata anni fa tra una donna e un uomo, lui che nel 2014 ha deciso di ravvedersi e interrompere il rapporto, lei che la prende male e minaccia di raccontare tutto alla moglie dell’ex amante. In cambio del silenzio, la donna ha preteso dal suo ex uno “stipendio” variabile tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Sono gli elementi di una storia di passione, divenuta ben presto un incubo per ...