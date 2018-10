Riace | in centinaia alla manifestazione per Mimmo Lucano | “Hanno voluto umiliarlo”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nello stesso giorno in cui si è discusso in Tribunale il Riesame di, quasi mille persone pomeriggio si sono ritrovate davantiprefettura di Reggio Calabria per protestare contro l’arresto del sindaco di, ai domiciliari dal 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’occasione per dire no all’atteggiamento del ministero dell’Interno e del Servizio centrale dello Sprar che nei giorni scorsi hanno revocato i finanziamenti per l’accoglienza. Per Nuccio Barillà di Legambiente “c’è il tentativo di distruggere”. A Reggio c’era anche l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti secondo cui “la strategia di Salvini è molto chiara. Il suo atteggiamento è nazi-fascista”.“dimostra tanto e questo è il motivo per cui viene attaccata – aggiunge Alessia Stelitano di Potere al popolo -. La vogliono chiudere per rimettere nelle mani delle ...