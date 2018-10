Molti casi di demenza potrebbero derivare da errori spontanei nel DNA

AAA bidelli cercasi : rispondono in 3.600 per 10 posti. Moltissimi i laureati : Dieci posti di lavoro a tempo indeterminato, 3.600 candidati di cui la maggior parte sono laureati: tutti in corsa per un lavoro da bidello ed uno stipendio da circa 1.500 euro. Succede a Mestre e a riportare la notizia è Il Gazzettino.Un contratto a tempo interminato da 36 ore settimanali (con sabato e domenica liberi), l'intero mese d'agosto passato in ferie ed un compenso niente affatto male. Tra i requisiti per partecipare, ...