Juventus | contro il Genoa la curva Sud sarà aperta ai bambini delle scuole calcio

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rientra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

La Juventus - Report e la sentenza del 2017 : “la ‘ndrangheta controlla il tifo del club” : Per la Juventus non c’è pace: tra le pesanti accuse di stupro a Ronaldo e l’inchiesta di Report, la tensione in casa bianconera è altissima. Infatti, tutti attendono con trepidazione la puntata del 22 ottobre della nota trasmissione di Rai Tre che svelerà i presunti rapporti tra la ‘ndrangheta e la società di Torino e che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Già nel 2017, nel processo “Alto Piemonte”, era ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Juventus - Douglas Costa di nuovo in gruppo. Subito titolare contro il Genoa? : Il brasiliano ha smaltito del tutto l'infortunio rimediato nella sfida con il Valencia. Scontate anche le quattro giornate di squalifica in campionato, Douglas Costa lavora per farsi trovare pronto

Cristiano Ronaldo e lo stupro - la clamorosa ombra del 'complotto contro la Juventus' : Su Cristiano Ronaldo e l'accusa di stupro si è letto e scritto di tutto e spesso in un clima da ultrà juventini e anti-juventini. Come giustamente nota il Fatto quotidiano , la bufala maggiore è ...

Juventus - ricorso contro la chiusura della curva : La Juventus ha deciso di effettuare ricorso contro la decisione del giudice sportivo della Serie A di chiudere per un turno la curva dell’Allianz Stadium in seguito ai cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e razzisti all’indirizzo di Koulibaly. Gli episodi fanno riferimento alla gara di campionato tra Juventus e Napoli di sabato 29 settembre. A renderlo noto è lo stesso club bianconero. SCARICA GRATIS ...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO - KATHRYN MAYORGA "DEVONO SAPERE CHI SEI"/ Juventus - le contromosse di CR7 : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:18:00 GMT)