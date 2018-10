Giornata Mondiale dell’Alimentazione | Mattarella | rinnovare ogni sforzo per raggiungere

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Fondazione Barilla : nel 2017 persi 4011 anni di vita per scelte alimentari sbagliate : Nel 2017 gli italiani hanno perso complessivamente, come popolazione, ben 4.011 anni di vita, per colpa di disabilità riconducibili a carenze nutrizionali, diabete e malattie cardiovascolari (nel 2016 erano 3.941 anni)[1]. Come è stato possibile nel Paese della Dieta Mediterranea? Colpa delle mutate abitudini alimentari che, soprattutto tra i giovani, hanno portato al distacco da questo modello alimentare. I dati fotografano le conseguenze del ...

Giornata Mondiale dell’alimentazione : ecco qual è l’alimento più consumato al mondo : La pasta è l’alimento più consumato in Italia, la pizza spopola negli Stati Uniti più che “in patria”. A livello mondiale, invece, è il riso il re indiscusso della tavola: con le sue centinaia di varietà è presente nella dieta quotidiana dei popoli di ogni continente. Il riso, dunque, è a tutti gli effetti il cibo più consumato al mondo. Si tratta di una pianta erbacea, nello specifico il cui nome scientifico è Oryza sativa, le ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : torna la cucina del giorno dopo che salva gli avanzi dal bidone : Dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più sono alcune delle strategie messe in atto da oltre 7 italiani su 10 (71%) che nel 2018 hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della Giornata ...

Rai : Giornata Mondiale Alimentazione - programmazione speciale : Anche Rai Scuola dedicherà uno speciale spazio all'argomento in occasione della messa in onda di 'Memex', la scienza raccontata dai protagonisti, dalle ore 10.30 con Anna Villarini biologa ...

16 Ottobre : la Giornata Mondiale dell'alimentazione - : ... solo se ciascuno di noi smette di essere causa del problema cambiando stile di vita, escludendo il superfluo per vivere; il terzo mondo può sollevarsi attraverso la politica del mercato equo e ...

Rai : Giornata Mondiale Alimentazione - la programmazione speciale : La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione: ecco cosa andrà in onda Martedì 16 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Per l’occasione la Rai proporrà una speciale programmazione dedicata alle tematiche al centro di questa Giornata. Una programmazione mirata che coinvolgerà non solo il mezzo televisivo, ma anche i siti internet e le testate. Ecco nel dettaglio ...

Scuola - #FameZero : Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorre domani, martedì 16 ottobre. Capriate San Gervasio (Bergamo), 15 Ottobre 2018 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service propone un momento di riflessione e ...

Giornata Mondiale dell'Alimentazione - numeri shock in Italia : 2 - 7 milioni di affamati : numeri che fanno paura e restituiscono un quadro a dir poco allarmante . Sono 2,7 milioni le persone che in Italia durante l'ultimo anno sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : parte la sfida di Slow Food - cambiare il mondo a partire dal cibo : «Dal 16 ottobre, per una settimana, invitiamo tutti a fare la propria parte e a impegnarsi per eliminare la carne, ridurre gli sprechi e prediligere cibi locali. Questa la sfida che Slow Food lancia all’interno della campagna internazionale Food for Change, per sottolineare il legame tra cibo e cambiamento climatico», racconta Carlo Petrini, presidente di Slow Food. Mai come adesso è urgente che tutti facciamo la nostra parte per arrestare un ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : parte la sfida di Slow Food - cambiare il mondo a partir dal cibo : «Dal 16 ottobre, per una settimana, invitiamo tutti a fare la propria parte e a impegnarsi per eliminare la carne, ridurre gli sprechi e prediligere cibi locali. Questa la sfida che Slow Food lancia all’interno della campagna internazionale Food for Change, per sottolineare il legame tra cibo e cambiamento climatico», racconta Carlo Petrini, presidente di Slow Food. Mai come adesso è urgente che tutti facciamo la nostra parte per arrestare un ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : 6 italiani su 10 non sanno che l’acqua è un alimento : Il 36% fa confusione tra calorie e grassi, solo il 18% sa bene la giusta composizione dei nutrienti necessari in un pasto e ben il 62% degli italiani se deve definire l’acqua non sa che è un alimento a tutti gli effetti. Solo il 23%, infatti, sa che si tratta di un prodotto certificato dal Ministero della Salute, e in linea generale vige solo l’idea sommaria che “c’è quella minerale e quella di rubinetto (58%). E’ quanto emerge da uno studio di ...

Domani Giornata Mondiale sensibilizzazione sull'arresto cardiaco : Roma, 15 ott., askanews, - IL 16 ottobre è da quest'anno il 'World Restart A Heart Day' cioè il giorno mondiale di sensibilizzazione sul tema dell'arresto cardiaco che vedrà iniziative in tutto il ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : “Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile” : Al via il 15 ottobre alla FAO la Settimana Mondiale dell’Alimentazione, il cui scopo è realizzare l’obiettivo “Fame Zero” entro il 2030: l’evento clou della settimana è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata in tutto il mondo il 16 ottobre. Il tema dell’edizione 2018 è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un mondo a Fame Zero entro il 2030 è possibile“. La FAO celebra ogni ...

Il 15 ottobre è "Babyloss" - Giornata Mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. A Cosenza ci si incontra alla Casa delle Culture : In tutto il mondo ottobre è il mese del ricordo e della consapevolezza sulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...