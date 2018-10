Foggia | ambulanza tarda ad arrivare | dottoressa del 118 presa a schiaffi mentre soccorre

repubblica

(Di martedì 16 ottobre 2018) La professionista, in servizio su un'automedica, stata circondata da un gruppo di persone in collera per il presunto ritardo dei soccorsi chiamati dopo un incidente stradale