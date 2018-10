Arda Turan rinviato a giudizio per la rissa con il cantante turco | rischia 12 anni e

Arda Turan - aggressione e molestie : rischia 12 anni di carcere / Il turco ha rotto il naso a Bekery Sahin : Il centrocampista del Barcellona Arda Turan rischia 12 anni di carcere. E' stato infatti incriminato per aggressione e molestie. In estate era tornato in prestito in Turchia.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:28:00 GMT)

