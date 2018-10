Veneto come Lodi | agevolazioni per i libri agli alunni stranieri solo se presentano un

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici, glidevono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Dopo il caso, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere lesu mensa scolastica e scuola bus, si scopre che anche la Regionedel leghista Luca Zaia ha introdotto una norma simile nelle “istruzioni per il richiedente” rilasciate a settembre sul sito internet per la compilazione della richiesta. Norma che però non è presente né nella delibera di Giunta né nel bando per la concessione di contributi. Il Partito democratico ha sollevato la questione in un’interrogazione alla Giunta regionale che chiede la proroga del termine di presentazione ...