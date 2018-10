Temptation Island Vip | incidente per Nicolò Ferrari | ‘Fiumi di sangue’

tvzap.kataweb

: Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - Simo_Ventura : Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - QuiMediaset_it : Finalissima da record per #TemptationIslandVip condotto da @Simo_Ventura: leader della prima serata con oltre 4.000… - Simo_Ventura : #Repost #highlanderdj TEMPTATION ISLAND VIP - LA CANZONE DI SIMONA VENTURA (E NON SOLO) Video completo ??… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Preoccupazione tra i follower di. L’ex corteggiatore di Uomini e donne e tentatore diVip, dove ha ritrovato Nilufar Addati, ha avuto un piccolo. Il ragazzo ha chiuso infatti la sua esperienza nel docu-reality di Canale 5 con il botto… a terra. Come ha raccontato nelle stories di Instagram, poco prima di uscire dal villaggio è caduto sbattendo il mento e perdendo molto sangue. Insomma, non solo non è riuscito a conquistare la ex tronista che è tornata tra le braccia del suo Giordano, ma oltre al cuore in mille pezzi ha riportato una ferita, vera, al mento. Queste le sue parole: Ultimo giorno, un secondo prima di uscire dal villaggio per via del pavimento bagnato ho fatto una brutta caduta. Fiumi di sangue e tanta preoccupazione da parte della redazione, produzione e dai miei compagni di viaggio che mi sono stati vicino, non smetterò ...