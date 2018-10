Stupro Cristiano Ronaldo | l’attrice Ghenea | “ecco cosa fece con me”

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro : Raffaella Fico lo difende/ "E' un bravo ragazzo - fatico a crederci" : Cristiano Ronaldo, l'accusa di stupro da Katyrin Mayorga: ultime notizie, i legali di CR7 smontano le tesi. La "difesa" di Rocco Siffredi e il caso sbarca a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:54:00 GMT)

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie Rocco Siffredi : innocente - ecco perchè : Cristiano Ronaldo, l'accusa di stupro da Katyrin Mayorga: Ultime notizie, i legali di CR7 smontano le tesi. La "difesa" di Rocco Siffredi e il caso sbarca a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo - la decisione del calciatore portoghese : Stupro Cristiano Ronaldo – Non è un buon momento fuori dal campo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è stato accusato di violenza sessuale, nelle ultime ore importanti novità. Il calciatore bianconero avrebbe infatti deciso di non staccare un altro assegno intestato a Cathryn Mayorga, la modella che fece denuncia di violenza e poi firmò un accordo a 375mila dollari in cambio di silenzio. ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Raffaella Fico torna sull’argomento : “stavamo insieme all’epoca dei fatti” : Raffaella Fico è tornata sull’argomento Cristiano Ronaldo, la bellissima soubrette italiana ha difeso a spada tratta il suo ex fidanzato scagionandolo dalle accuse di Kathryn Mayorga Raffaella Fico, dopo l’intervento a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 in cui aveva parlato del ‘caso’ Cristiano Ronaldo, è tornata sull’argomento. La bellissima soubrette italiana, che nel 2009 fu fidanzata di CR7 ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Siffredi fa scendere in campo la sua esperienza : “impossibile violentare analmente” : Il ‘caso Cristiano Ronaldo’ secondo Rocco Siffredi: ecco l’opinione del pornodivo sul presunto stupro denunciato da Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo è coinvolto in un caso che sta facendo molto discutere. Come già saprete, infatti, CR7 è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale, lo stupro denunciato dalla modella si sarebbe consumato a Las Vegas nel 2009. A dire la sua opinione sulla faccenda anche Rocco ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro. Cosa non torna nella denuncia di Kathryn Mayorga : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? - E pensare che fino a ieri ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - le nuove carte di Der Spiegel : Der Spiegel rilancia, sulle accuse di stupro a carico del 5 volte Pallone d'oro Cristiano Ronaldo . Il giornale tedesco rivela infatti di essere in possesso di 'centinaia di documenti' a sostegno di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - cosa rischia il calciatore della Juventus? La situazione : Stupro Cristiano Ronaldo – E’ un momento difficilissimo per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è accusato di violenza sessuale, il calciatore ha deciso di uscire allo scoperto ma non mancano le preoccupazioni. cosa rischia il calciatore? Ecco l’intervista a Sportmediaset di Davide Steccanella, esperto di diritto internazionale e grande conoscitore del sistema giudiziario ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - tutto quello che non torna : 'Ma non era gay?' : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? E pensare che fino a ieri ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il calciatore della Juventus alza la voce : “adesso parlo io” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda la vita privata di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è ambientato bene in Italia ma i problemi fuori dal campo lo preoccupano. Sono arrivate infatti negli ultimi giorni pesanti accuse di alcune donne che hanno accusato il calciatore di Stupro, adesso il portoghese ha intenzione di uscire allo scoperto e spiegare la sua versione. ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il comunicato ufficiale del Real Madrid e Der Spiegel mette le cose in chiaro : Stupro Cristiano Ronaldo – “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato delle notizie palesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a Cristiano Ronaldo, ragione per la quale non può essere stato in grado di ...

Cristiano Ronaldo e lo Stupro - parla il Real Madrid : 'Quereliamo chi ha scritto che sapevamo' : A meno di ventiquattr'ore dall'uscita della sconvolgente notizia che riguarda il coinvolgimento del Real Madrid nel caso molestie sessuali ai danni di Cristiano Ronaldo , arriva sul sito ufficiale ...

Stupro Cristiano Ronaldo - la rivelazione shock della sessuologa : “potrebbe suicidarsi” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “L’opinione pubblica in generale è molto divisa –ha affermato la dott.ssa Spina-, c’è chi lo difende a spada tratta e chi è più cauto e preferisce non sbilanciarsi ma tende comunque una mano verso di lui. Si pensi al Premier del Portogallo che in una sua dichiarazione ha ...