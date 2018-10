lescienze

: #astronomia #supernova #astrofisica Nascita e morte di una supernova debole - le_scienze : #astronomia #supernova #astrofisica Nascita e morte di una supernova debole - mauneobux : #News di #Astrofisica Nascita e morte di una supernova debole - liberascienza : Nascita e morte di una supernova debole Una rete di astronomi ha rilevato un evento di supernova sorprendentemente… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) 'Per catturare in diretta la fase iniziale di unaè necessario un attento monitoraggio degli eventi transitori e una rete di astronomi ben coordinata in tutto il mondo', ha concluso De. '...