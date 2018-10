Giulia Salemi preoccupata per il rapporto con Francesco Monte

lanostratv

: Mi piace pensare che Stefano Sala volesse abbracciare per primo Monte, ma ha lasciato il posto a Giulia Salemi.… - trash_italiano : Mi piace pensare che Stefano Sala volesse abbracciare per primo Monte, ma ha lasciato il posto a Giulia Salemi.… - GrandeFratello : Le lacrime di Giulia Salemi nascondono il dolore per una separazione mai superata... #GFVIP - GrandeFratello : Il passato resta passato... si guarda al futuro. E Giulia Salemi ha la testa veramente dura... ?? #GFVIP -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)preoccupaal Grande Fratello Vip 3 Non c’è pace per. L’influencer in questi giorni continua ad essere insicura riguardo alcon. Nonostante il presunto bacio notturno tra i due, l’ex tronista sembrerebbe freddo e distaccato di recente.avrebbe iniziato a prendere le distanze dalla modella 24enne, tanto da dichiarare nei giorni scorsi di non voler essere considerato come il suo fidanzatino. I tira e molla tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 3, continuano a pennellare le dinamiche del gruppo, in attesa di risvolti positivi per la coppia. Nelle prime ore del mattino,si è confidata in giardino conProvvedi e Martina. L’influencer ha ammesso di essereper il giudizio esterno. La relazione a metà tra amicizia e amore con...