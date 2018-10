Due anni a EXPO 2020 Dubai - iniziative a Roma per promuovere partecipazione italiana : Eventi pubblici, mostre d'arte, conferenze scientifiche e culturali, festival, spettacoli, e molto altro ancora, delineeranno il percorso dell'Italia in movimento verso EXPO 2020 Dubai per generare ...

Ranking Atp : Due italiani nella top 20 - non succedeva da 40 anni : In leggera risalita Andreas Seppi, da 47a 46 e Matteo Berrettini, da 54a 52 mentre esce dai primi 100 al mondo Lorenzo Sonego, da 86a 101, in collaborazione con Italpress , Tutte le notizie di Tennis ...

Scoperta la più antica incisione del nome di Gerusalemme rimasta sepolta per Duemila anni : La più antica iscrizione in lingua aramaica che riporta integralmente il toponimo Yerushalayim (com'è scritto oggi in ebraico Gerusalemme), al contrario di Yerushalem o Shalem. E' stata rinvenuta dagli archeologi su una colonna, rimasta sepolta per duemila anni vicino a Binyenei Hauma, il centro congressi internazionale di Gerusalemme. ...

Assurdo incidente nell’hangar - tecnico fa fuoco con un F-16 : Due feriti e milioni di danni : Incredibile incidente in una base aerea militare in Belgio: un tecnico ha fatto fuoco per sbaglio con il cannone di un F16 colpendo un altro aereo dello stesso tipo, che è andato completamente distrutto, e ferendo due persone. In corso le indagini per stabilire le cause.Continua a leggere

Dalla Spagna : Ronaldo - Due anni alla Juve poi in Florida : Secondo Don Balon la notizia confermerebbe la tranquillità del portoghese di fronte alle accuse della Mayorga

PlayStation VR compie Due anni - pronti per i festeggiamenti? : Nella giornata di ieri PlayStation VR ha raggiunto sul suo secondo anniversario, e ha deciso di festeggiare i due anni sul mercato a modo suo, apprendiamo da PlayStation.Come possiamo vedere infatti PlayStation VR per la sua festa, piuttosto che ricevere dei regali, ha deciso di farne. Per l'occasione verrà infatti regalata una PS4 Pro 500M Limited Edition, un vero pezzo da collezione, ma chi saranno i fortunati?Naturalmente solo coloro i quali ...

BELEN RODRIGUEZ/ Flirt con Martin Castrogiovanni - "ma mi ha dato un Due di picche" (Tu si que vales) : Grande intesa a Tu si que vales per BELEN RODRIGUEZ e Martin Castrogiovanni. I due hanno anche qualche trascorso amoroso: "Mi ha dato un due di picche l'anno scorso".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Bimba di Due anni muore dopo il vaccino - la ministra invia gli ispettori : Il dramma a Melfi. La piccola era affetta da una malattia rara, la sindrome di Dravet. Sul caso indaga la procura di Potenza

Hyundai i20 : dopo l’anticipo per i primi Due anni si paga solo la polizza furto e incendio [FOTO e PREZZO] : La nuova Hyundai i20 1.2 MPI 75CV Advanced è disponibile con un anticipo di 4.845 euro pagando per due anni solo la polizza furto e incendio a partire da 39,75 euro al mese La Nuova Hyundai i20 punta a proseguire il successo ottenuto fino ad oggi nel segmento B. Con il lancio sul mercato italiano, la seconda generazione del modello offre un nuovo design, ora più moderno e accattivante, caratterizzato l’ingresso della “Cascading ...

Kokorin e Mamaev - Due mesi in prigione in attesa del giudizio : rischiano 7 anni : Kokorin e Mamaev "alla sbarra" e sotto gli occhi di tutti. Fotografi, giornalisti, poliziotti, giudici e familiari. Il primo si è presentato con sua madre - visibilmente sconvolta e in lacrime al ...

Maltempo Calabria - trovato il corpo senza vita del bambino di Due anni disperso dal 4 ottobre : É stato ritrovato, senza vita, anche il corpo di Nicolò, il bambino di due anni disperso dal 4 ottobre a causa dei nubifragi che hanno colpito la Calabria e in cui erano morti la mamma e il fratellino di 7 anni. Sono stati i Vigili del Fuoco e la protezione civile regionale a ritrovare il corpo di Nicolò, a circa 500 metri dal luogo in cui i soccorritori avevano recuperato i corpi degli altri due familiari, vicino a Lamezia Terme. La mamma e il ...

Fmi : 'guerra commerciale potrebbe tagliare crescita Pil Asia dello 0 - 9% in prossimi Due anni' : Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme sul rischio che incombe sulla crescita del Pil in Asia, rappresentato dalle tensioni commerciali.

Rizzelli riabbraccia l'azzurro «Dopo Due anni è la rivincita» : C'è Martina Rizzelli; non c'è Elisa Meneghini. Il direttore tecnico della nazionale di artistica femminile, Enrico Casella, ha ufficializzato i nomi delle sei ginnaste che domani a Russelheim, ...

Stefano Cucchi : dopo 9 anni - carabiniere imputato ammette il pestaggio e accusa Due colleghi. Leggi la sua deposizione : ROMA – Colpo di scena all’udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano L'articolo Stefano Cucchi: dopo 9 anni, carabiniere imputato ammette il pestaggio e accusa due colleghi. Leggi la sua deposizione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.