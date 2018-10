blogo

: Maria pesca dall'Olanda (e da Dance Dance Dance) #Amici18 - DrApocalypse : Maria pesca dall'Olanda (e da Dance Dance Dance) #Amici18 - tvblogit : Amici 18, Timor Steffens è il nuovo insegnante di danza. Insieme a lui Peparini e Celentano - sergiofabi : comunicato stampa AD AMICI 2018 ARRIVA IL GRANDE BALLERINO E COREOGRAFO INTERNAZIONALE TIMOR STEFFENS COME DOCE… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Inizia a delinearsi il cast artistico di, edizione 2018. Se per i nomi vip che andranno a impreziosire il serale è ancora presto, lo staff di professori che quotidianamente accompagnano gli allievi nella loro esperienza prende forma. La prima "cattedra" ad essere annunciati in via ufficiale dal programma di Maria De Filippi è quella della.La grande novità di questa edizione è l'ingresso nel cast di, ballerino e coreografo di fama mondiale.a lui, confermatissime, troviamo Alessandra Celentano (in forze tra le fila del programma ormai dalla prima edizione del 2003) e Veronica, coreografa amatissima dai fan del programma, alla sua sesta docenza annuale per il programma.18,è ildia luie Celentano pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2018 13:41.