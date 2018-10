Manovra | si lavora a pace fiscale | non c' è ancora accordo Lega-M5S

Pace fiscale e Manovra : il Governo lavora : Week-end intenso per Palazzo Chigi, per consentire al ministro Tria di portare lunedì in Consiglio dei ministri il dl fiscale e, possibilmente, anche il disegno di legge di bilancio -

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% boccia il reddito di cittadinanza M5s : “incentiva a non lavorare” : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Manovra Igr - la Csu si mobilita : colpisce solo lavoratori e pensionati : ...ancora in piedi il paese che da troppo tempo non dispone di una cabina di regia politica in grado di risolvere in maniera concertata i problemi aperti e di far ripartire lo sviluppo e l'economia'. In ...

Manovra - si lavora al decreto fiscale : Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla Manovra , che contiene anche la cosiddetta " pace fiscale " annunciata dal governo Conte. Il dl fiscale dovrebbe approdare domani sera, 10 ...

Manovra : si lavora a dl fiscale - possibile domani in Cdm : Roma, 9 ott., askanews, - Il dl fiscale collegato alla Manovra dovrebbe approdare domani sera in Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, il governo si riunirà domani in tarda serata, dopo ...

Manovra : si lavora a dl fiscale - possibile domani in Cdm : ... si parla delle 19 ma non c'è ancora ufficializzazione, ma i tempi per la discussione saranno stretti in quanto sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che volerà in Indonesia per la riunione ...

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla Manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Manovra - CNEL : "Più crescita e meno debito. Lavorare su sei aree" : - Fiscalità : secondo il CNEL servono un forte contrasto a economia sommersa, evasione ed elusione fiscale; agevolazioni fiscali per le imprese associate a comportamenti virtuosi sul piano ...

Manovra - Boeri - Inps - : dare risorse a chi non lavora è sbagliato : "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo: "Il ...

Conte : fiducia in chi lavora a Manovra : 10.12 "La Manovra non deve essere miracolosa, ma laicamente coraggiosa e utile al Paese. Sarà razionale, ben impostata e costruita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo. "fiducia in Tria? Ho massima fiducia in tutti i ministri e in chi lavora alla Manovra.Ho letto di qualche polemica,ma lascia il tempo che trova.La burocrazia e le strutture amministrative sono al servizio delle iniziative che noi facciamo.Spetta a noi ...

TRIA - “IN Manovra TAGLIO IRPEF”/ Ultime notizie : si lavora a revisione più ampia - nuova riunione Lega : MANOVRA, TRIA “Favorevole a TAGLIO IRPEF”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Il Ministro dell'Interno : quota 100 in Manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - Salvini lavora su abolizione Fornero e flat tax/ Viminale - vertice Lega "Nell'arco della legislatura" : Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Manovra al bivio : dopo le promesse elettorali ora si lavora sui numeri : Il Governo targato Lega e Movimento 5 Stelle rimane in pressing sul Ministro dell'Economia, Giovanni Tria per alzare l'asticella del deficit. dopo le minacce della scorsa settimana di superare o ...