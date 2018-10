Migranti | striscione CasaPound Scandicci

Migranti : Milano - striscione Forza Nuova in sede Caritas : Milano , 31 ago. (AdnKronos) - Blitz di Forza Nuova nella sede della Caritas Ambrosiana di via San Bernardino, a Milano , dove è stato appeso uno striscione con la scritta 'Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituiteci'. Il gesto è stato rivendicato sulla pagine Facebook del movimento pe

Migranti Diciotti a Rocca di Papa - striscione contro Papa Francesco : 'France' portateli a San Pietro' : 'Francé portateli a San Pietro' , spunta lo striscione contro Papa Francesco . È lo sfogo di rabbia esploso nei confronti del Pontefice a Rocca di Papa per l'arrivo di cento Migranti che erano a bordo ...

Migranti : striscione al porto Catania - "Stop attacco a rifugiati" : "Stop the attack on refugees". E' lo striscione che le associazioni antirazziste catanesi hanno esposto al porto di Catania per esprimere la loro solidarieta' ai 177 Migranti che restano a bordo della nave "Diciotti" della Guardia costiera.