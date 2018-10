Reclami per problemi Iliad | come gestire le pratiche | dall’inizio alla fine

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) I tantidell'ultimo periodo, principalmente legati al malfunzionamento della connessione 4G, potrebbero aver indotto molti clienti a sporgere un regolare reclamo in seguito alle dovute segnalazioni di guasto. Partiamo col dire che i canali per mettersi in contatto con l'assistenza clienti del quarto operatore nazionale sono i seguenti: per prima cosa, chiamando il 177 (modalità di contatto che il gestore telefonico consiglia per la sua celerità di risposta), con consulenti pronti a rispondervi dal lunedì al venerdì (8-22), ed il sabato e la domenica alle 9 alle 20 (chiamata gratuita da numeri), oppure, altrimenti, inviando una lettera con le vostre rimostranze all'indirizzo "CP 14106 20146 MILANO', ed inoltrando un fax al numero '+39 02 30377960'.Potrebbe accadere che, una volta inoltrato il reclamo per isperimentati, non siate soddisfatti ...