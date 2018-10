Psg da record | 9 vittorie consecutive | miglior attacco e difesa | è una squadra

Psg - che record per Kylian Mbappé : il francese è il giocatore più giovane a segnare un poker in Ligue 1 : I quattro gol rifilati al Lione hanno reso Mbappé il giocatore più giovane a siglare un poker in Ligue 1 Il francese Kylian Mbappé continua ad accumulare record di precocità: l’attaccante del Paris Saint-Germain è diventato il giocatore più giovane domenica a segnare un poker di gol in Ligue 1. Lo ha affermato la società statistica Opta, da quando la Ligue 1 è stata creata 45 anni fa, nessun giocatore aveva segnato quattro gol in una ...