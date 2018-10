Mondiali | l' Italvolley femminile fa 9 su 9 | battuti anche gli Stati Uniti

Italvolley - gli azzurri sono fuori dai Mondiali : la Polonia ha vinto il primo set : L'Italia è fuori dai mondiali di volley . Gli azzurri hanno perso il primo set , 14-25, nell'incontro delle Final Six contro la Polonia , in corso di svolgimento a Torino. Dopo la brusca battuta d'...

Mondiali - Italvolley contro Serbia e Polonia : le dirette della Final Six su RaiDue : L'Italvolley brava e fortunata, anche se a questi livelli ogni avversaria è temibile. Ad ogni modo gli azzurri del CT Blengini nel girone delle Final Six ai Campionati Mondiali di Pallavolo, hanno evitato gli spauracchi [VIDEO] Brasile, Russia e Stati Uniti che comporranno un autentico 'girone della morte'. Per l'Italia, invece, le avversarie si chiamano Polonia e Serbia. Accedono alle semiFinali incrociate le prime due di ciascun girone ed è ...