L’Etna sta lentamente scivolando in mare. Perché? : (Foto: Marcro Restivo / Barcroft Images/ Getty Images) Le pendici sud-orientali dell’Etna stanno scivolando nel mar Ionio a un ritmo di 2-3 centimetri all’anno. Un dato questo già noto da tempo ma a cui la comunità scientifica non era ancora riuscita a dare una spiegazione definitiva. Ora, un nuovo studio del Geomar (Centro Helmotz per la Ricerca Oceanica di Kiel, in Germania), a cui hanno collaborato anche i ricercatori italiani ...

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Media : Gli Stati Uniti volevano usare armi nucleari in ViEtnam nel 1968 - : I militari americani nel pieno della guerra del Vietnam avevano pianificato di attaccare le forze nord Vietnamite con armi nucleari. Ma il presidente USA Lyndon Johnson ha saputo in tempo dell'...

Terremoto Etna - l’INGV : “analizziamo la situazione per capire se questa scossa inciderà sulla ricarica del vulcano in atto da mesi” : L’INGV fa il punto della situazione sul Terremoto di magnitudo 4.8 delle 02:34 della scorsa notte sull’Etna, con epicentro nell’hinterland catanese tra Biancavilla, Adrano, Paternò e Belpasso. “Fino a questo momento (ore 16.00), dopo il Terremoto di questa notte, sono stati localizzati 8 eventi sismici e solo 2 hanno superato magnitudo 2.0: quello di magnitudo 2.5 delle ore 2:29 italiane e quello di magnitudo 2.3 delle ...

Eruzione Etna : lo spettacolo di stanotte in Sicilia : Il vulcano attivo più alto d'Europa torna a emozionare. Dopo i segnali delle scorse settimane che hanno messo in allerta gli esperti, tremore, emissioni gassose e lunghi sciami sismici di piccola entita' che ha emesso, ieri sera, giovedì 23 agosto 2018, lo spettacolo è arrivato senza preoccupare i vulcanologi di possibili danni alla popolazione: “Nessun rischio per questa nuova Eruzione dell'Etna” hanno confermato. Eruzione Etna dal cratere Sud ...

Una misteriosa creatura del mare con centinaia di tentacoli è stata trovata su una spiaggia in ViEtnam : Una misteriosa creatura marina, una via di mezzo fra un polpo e un corallo. Un’alga o una pianta aliena. Uno sconosciuto essere è stato ritrovato da una guida turistica su una spiaggia del Vietnam, nella provincia di Kien Giang, e le sue foto stanno facendo il giro del mondo per il suo insolito aspetto. ...

