La polizia salva madre e figlio intrappolati in auto in Sardegna

Maltempo Sardegna - mamma e figlio salvati da polizia/ Video ultime notizie : allerta diventa arancione : Maltempo Sardegna, mamma e figlio salvati da polizia, Video. allerta arancione per la Protezione civile. Le ultime notizie e le criticità.

Colpito da infarto solo in casa - uomo salvato dalla polizia municipale : Gli agenti della polizia municipale del comune di Ottaviano hanno contribuito a salvare la vita di un uomo, Colpito da un infarto. Il fatto è accaduto nell'abitazione dell'anziano signore in via San ...

Bologna - 36enne tenta il suicidio : la polizia nota un indizio in chat e lo salva : Un tentato suicidio in un hotel di Bologna. Gli agenti hanno trovato un uomo di 36 anni steso sul letto della sua camera. A dare l'allarme era stato un amico del giovane, a cui l'aspirante suicida aveva mandato delle foto tramite la chat di Whatsapp: nelle immagini gli agenti hanno trovato un utile indizio che ha permesso di evitare il peggio.Continua a leggere

Salvatore Borsellino a partita polizia : A promuovere l'incontro, nell'ambito della festa dello sport organizzata dal Comune di Cormano , Milano, , è il Siap , Sindacato italiano appartenenti Polizia, che ha organizzato una 'partita della ...

Cammina lungo i binari della stazione di Arezzo in stato confusionale : 30enne salvato dalla polizia : Sono stati gli agenti dell'u fficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, insieme ai colleghi della Polfer ad intervenire per prestare soccorso ad un uomo che stava ...

Roma : Tenta di suicidarsi con il gas della cucina - salvato dalla polizia : Roma – Aveva deciso di “farla finita” usando il metano della propria abitazione. La Polizia di Stato, intervenuta quanto aveva gia’ messo in atto il piano, salva lui e mette in sicurezza il palazzo. La segnalazione e’ giunta al 112 NUE poco prima delle dieci di domenica mattina; l’aspirante suicida, come ultimo gesto, aveva inviato un messaggio sul cellulare di un amico che ha subito dato l’allarme al ...

polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio/ Video Taranto : “Vieni a fare un giro sulla volante?” : Taranto, Polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio: Video. “Vieni a fare un giro sulla volante?”, hanno detto gli agenti al piccolo. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Maltempo Taranto : la polizia salva bimbo a Grottaglie - ecco il VIDEO : La Polizia di Stato ha pubblicato le immagini del salvataggio di un bambino da parte di una volante: un nubifragio a Grottaglie (Taranto) ha generato allagamenti, “tra le persone soccorse dai poliziotti del Commissariato anche una famiglia con un bimbo di 4 anni rimasti bloccati nell’acqua. Per il bimbo nessuna paura, gli agenti l’hanno fatto passare come un gioco portandolo in giro in Volante,” si legge su Twitter. ecco ...

Parma - picchiata dal marito : salvata in strada dalla polizia/ Scalza e sotto choc - botte davanti alla figlia : Parma, picchiata dal marito scappa in strada: salvata dalla polizia. Scalza ed in evidente stato di choc la donna ha confidato le violenze avvenute davanti alla figlia minore.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : agente di polizia penitenziaria morto dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: “L’ipotesi e’ che ...

polizia salva una sposa dall’alluvione : il video : USA - Nei giorni scorsi si è abbattuta sulla Contea Bergen (New Jersey) un’alluvione che nel giro di 15 minuti ha letteralmente sommerso strade case e negozi, impedendo anche gli spostamenti più brevi. Ne sa qualcosa una coppia di sposi che dopo la cerimonia si stava recando verso il banchetto per festeggiare il lieto evento con amici e parenti. I due sono rimasti bloccati con la loro vettura sommersa dall’acqua e solo l’intervento della ...

New Jersey - polizia salva una sposa dall'alluvione : Un video, pubblicato su Facebook, documenta il momento del salvataggio. La sposa esce dall'auto attraverso il tettuccio superiore, si toglie le scarpe e si aggrappa all'agente con una mano, con l'...

In panne sulla Statale 17 : anziano disabile salvato dalla polizia : L'uomo era rimasto al centro della carreggiata a causa di un guasto al suo veicolo speciale ROCCARASO. Rimane in panne lungo la Statale 17, in direzione Roccaraso, nel bel mezzo della carreggiata. ...

Reggo Calabria : si addormenta su materassino e finisce al largo - salvato dalla polizia : Il 39enne non si è accorto che veniva trascinato dalle correnti del mare. Al risveglio si è ritrovato al largo senza sapere come fare a tornare a riva . Per sua fortuna si trovava davanti allo stabilimento della polizia di Stato dove due agenti sono subito corsi in suo aiuto salvandolo.Continua a leggere