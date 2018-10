Gossip | secondo ' Chi' | Belen Rodriguez e De Martino potrebbero tornare insieme presto

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018)e Stefano Dedi nuovo in coppia? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati dida qualche tempo, e più precisamente da quando è stata ufficializzata la rottura tra la showgirl e Andrea Iannone VIDEO. Il settimanale Chi, nel suo numero uscito il 10 ottobre, sostiene che l'argentina e il ballerino di Amicidecidere di darsi una seconda possibilita', non solo per il bene del figlio Santiago. Sara' vero?e Stefano sempre più vicini: l'indiscrezione di 'Chi'è ufficialmente single: la storia d'amore con Andrea Iannone è finita da qualche settimana e ora tanti giornali disono alla ricerca dell'identita' del nuovo amore della showgirl. Dopo averla accostata a Mirco Levati prima e a Gianluca Giuffida poi, la rivista Chi ha spostato la sua attenzione su un uomo che da anni fa parte della ...