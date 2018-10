Roma | Kluivert a Di Francesco | “Basta tribune”

Roma - Kluivert zittisce i critici : “c’è chi dice che non emergerò - ma io ho fiducia in me stesso” : Il talento olandese ha parlato del suo momento, sottolineando il suo obiettivo di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra giallorossa Pochi spezzoni di partita, ma tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Il gol in Champions contro il Viktoria Plzen ha restituito il sorriso a Justin Kluivert, che adesso sogna di ritagliarsi sempre più spazio nella Roma di Eusebio Di Francesco. LaPresse/Luciano Rossi AS ...

Roma - Kluivert : 'Spero che arrivi il mio momento. Ho fiducia in me stesso' : Justin Kluivert. LaPresse È stato inserito tra i dieci candidati al Kopa Trophy, il pallone d'oro dedicato agli Under 21. E anche se il trofeo con ogni probabilità andrà al campione del Mondo Mbappé ...

Roma - gioia Kluivert : è tra i 10 candidati al Pallone d'oro under 21 : Bella notizia in casa Roma: Justin Kluivert è tra i 10 candidati di France Football per la prima edizione del Trofeo Kopa, il Pallone d'oro riservato ai migliori calciatori under 21 del mondo. Il favorito per la vittoria finale è sicuramente Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain , ma l'attaccante giallorosso classe 1999 fa compagnia a diversi colleghi illustri come Donnarumma e ...

PAGELLE/ Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti - Dzeko il migliore - ma Kluivert... (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Roma - Kluivert : “Sono giovane - devo migliorare tanto. Di Francesco mi aiuta” : La partita dell’Olimpico contro il Viktoria Plzen ha consegnato alla Roma la terza vittoria consecutiva. Dopo la sconfitta contro il Bologna, i giallorossi hanno dato inizio ad un buon periodo, e sembrano non volersi fermare. Uno dei protagonisti della partita di Champions League è stato Justin Kluivert. L’attaccante classe 1999, arrivato dall’Ajax, ha detto la […] L'articolo Roma, Kluivert: “Sono giovane, devo ...

Roma-Plzen 5-0 : tripletta di Dzeko - in gol anche Ünder e Kluivert : Per lui altra tripletta al Plzen dopo quella di due stagioni fa e un mondo di auguri alla moglie Amra, che ieri ha festeggiato i suoi 34 anni. Risultati e calendario Le classifiche dei gruppi Andrea ...

