Usa | media | “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley” In corso un incontro con

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. Incontrerà Donald Trump alle 10 : 30 alla Casa Bianca” : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...

Media : Gli Stati Uniti volevano Usare armi nucleari in Vietnam nel 1968 - : I militari americani nel pieno della guerra del Vietnam avevano pianificato di attaccare le forze nord Vietnamite con armi nucleari. Ma il presidente USA Lyndon Johnson ha saputo in tempo dell'...

Opa su Ei Towers conclUsa con successo - Mediaset : inizia nuova era : L'opa di 2i Towers su Ei Towers si è chiusa con il 97,447% delle azioni oggetto dell'offerta portate in adesione, per un controvalore complessivo pari a 1.569.830.274 euro. I risultati definitivi, ...

Media : Usa in Siria useranno gli F-22 in risposta agli S-300 - : Gli USA potrebbero usare di nuovo i caccia stealth F-22 in Siria e gli aerei anti-aradr F-16CJ in risposta all'invio a Damasco dei sistemi anti-missile e anti-aerei russi S-300, riporta The Drive. ...

Cast e personaggi di Manifest : la serie con Josh Dallas al via su Mediaset e Sky in contemporanea Usa dall’1 ottobre : Cast e personaggi di Manifest terranno compagnia al pubblico italiano da oggi, 1 ottobre, in contemporanea Usa per evitare pericolo spoiler e rivelazioni importanti su una trama che sembra aver conquistato gli americani. Per alcuni è la nuova Lost, altri la trovano migliore di Westworld, ma dove starà la verità? Sicuramente quella con Josh Dallas è una delle serie più attese del momento e dopo aver segnato un vero e proprio boom di spettatori ...

Di Maio ha accUsato di terrorismo mediatico chi critica la manovra : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa forte ma maggiore di quella ...

Google ammette errori sulla privacy - media Usa - : Roma, 25 set., askanews, - Un alto dirigente del settore privacy di Google, Alphabet,, Keith Enright, produrrà una testimonianza scritta presso il Senato Usa, ammettendo che il gigante tecnologico 'ha ...

Usa - media : il viceministro della Giustizia Rod Rosenstein si dimette - : Secondo il sito d'informazione politica Axios, il Deputy Attorney General avrebbe comunicato la decisione verbalmente al capo dello staff della Casa Bianca John Kelly. Nei giorni scorsi il NYT ha ...

Jobs Act - Di Maio accUsa i media : "Solo ora vi accorgete dei casini?" : Luigi Di Maio su Facebook: "Oggi tutti i giornali si rendono conto dei casini che il Pd ha combinato con il Jobs Act perché presto scadrà la cassa integrazione per 140.000 operai. È imbarazzante come cerchino di imputare al nostro governo la responsabilità di questo disastro Segui su affaritaliani.it

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accUsa di averne annunciato lo slittamento (ma dovrebbe prendersela con Mediaset!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

Usa : Stormy Daniels rivela - "pene Trump più piccolo della media" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - i media di stato accUsano Israele di aver lanciato missili su Latakia : I media di stato Siriani accusano Israele di aver lanciato una serie di missili sulla provincia costiera di Latakia. Secondo la Sana, l'agenzia ufficiale, i missili sono stati lanciati dal mare e alcuni di essi sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Altre fonti parlano di forti esplosioni nella zona industriale.

GFVip - Giulia Salemi reclUsa illibata : 'Non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica' : Il 24 settembre la porta rossa di Cinecittà riaprirà i battenti per far entrare al Grande Fratello Vip i reclusi della nuova edizione, che contano fra gli altri Eleonora Giorgi, Walter Nudo, l'ex di ...

GFVip - Giulia Salemi reclUsa illibata : «Non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica» : Il 24 settembre la porta rossa di Cinecittà riaprirà i battenti per far entrare al Grande Fratello Vip i reclusi della nuova edizione, che contano fra gli altri Eleonora Giorgi, Walter Nudo, l'ex di ...