M5S | «Alle imprese che assumono quota reddito cittadinanza» Chi ne ha diritto e come

Europee - Fico : “M5S mai con Le Pen. Salvini alleato del Front National? Non è la mia strada” : “Non c’è dubbio che il M5s non siederà mai con Marine Le Pen“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell’alleanza Salvini-Le Pen, Fico ha risposto: “non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia ...

Lega-M5S - panico in FI per le prove di alleanza : dove e quando i due partiti andranno al voto assieme : L'orizzonte temporale non è quello delle amministrative che si terranno a cavallo tra la fine del 2018 e la primavera del 2019 . Troppo presto perchè la Lega possa strutturarsi sul territorio in modo ...

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni col M5S" - : Il leader di Fi alla convention degli azzurri a Milano parla della manovra e dice: "Mancano riduzione tasse e misure per giovani", il reddito di cittadinanza "è una bufala". Sul Monza: "Squadra ...

Berlusconi : "Salvini? Non vorrei andasse alle elezioni con M5S" : Il leader di Forza Italia è intervenuto alla convention organizzata dalla Gelmini a Milano: "Il reddito di cittadinanza è una barzelletta"

Berlusconi : 'Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con il M5S' : La flat tax prevista dal programma di centrodestra "è un cambiamento drastico del sistema fiscale, dovunque applicata ha avuto risultati fantastici per l'economia, ma qui di flat tax non c'è nemmeno ...

Silvio Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con M5S" : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di aver quasi sottomesso i Cinque Stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi l'anno prossimo alle elezioni con i Cinque Stelle". Così Silvio Berlusconi intervenendo alla convention di Forza Italia di Milano."Non credo a quello che alcuni di noi paventano - ha aggiunto -. Ma è impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede il ...

Def alle Camere, tutte le Ultime notizie sulla Manovra: sfida Lega-M5s sui fondi, 9 miliardi per reddito cittadinanza e 7 per Quota 100-Fornero. Tria, "spingiamo su la crescita"

Scuola - torna il 6 in condotta alle medie contro il bullismo : Lega-M5S contro la #BuonaScuola : La Lega vuole demolire, pezzo a pezzo, la Buona Scuola renziana e lo continua a fare proponendo il ripristino dell’istruzione obbligatoria del voto in condotta che fa media. Come si legge sulle pagine del quotidiano ‘Il Messaggero’, la proposta è stata presentata dal capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo. Lo scopo principale sarebbe quello di contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo che, purtroppo, sono in ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al reddito o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Scuola - proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

Bocciati alle urne - piazzati al ministero : così il M5S trova un lavoro ai suoi non eletti : Senatori non riconfermati che diventano segretari particolari, ex onorevoli trasformati in vice capo di gabinetto o sottosegretari. Con stipendi a sei cifre. Ecco i pentastellati che nonostante il flop del voto vivono ancora di politica Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi "

Scuola - M5S : ‘Vogliamo smontare la Buona Scuola di Renzi : dalle Intenzioni all’azione concreta’ : Il Governo del cambiamento, così come è stato definito da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è anche il Governo dello ‘smontamento‘: sì perché, dopo il tanto osannato smontamento della Legge Fornero in tema pensioni, arriva anche lo ‘smontamento della Buona Scuola Renziana‘. Ad annunciarlo è la deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, la quale, dal proprio profilo Facebook, annuncia il prossimo smontamento della ...

Manovra con deficit al 2 - 4% : Lega e M5S soddisfatti | Tria sconfitto : miliardi al reddito e alle pensioni di cittadinanza : Di Maio: "E' la Manovra del popolo". Salvini: "Via la Fornero e chiusura cartelle Equitalia". Brunetta a Tgcom24: deficit a 2,4% da irresponsabili, aumenta il rapporto debito/Pil, si sequestra futuro"

Camera - ok alle dimissioni del deputato-skipper Andrea Mura - ex M5S - . Cagliari si torna a votare : Mi dimetto per tornare ad essere un cittadino comune, per tornare allo sport e al mare'. Mura era stato eletto nel collegio uninominale di Cagliari che dunque dovrà tornare alle urne. A indire le ...