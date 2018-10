Arena The One – Presentata la nuova linea di occhialini GALLERY

sportfair

: RT @Artibani1: Negli USA 'Amelia e la furia degli elementi' diventa 'Gift of the Gods' per il secondo speciale di Halloween dedicato ad Ame… - Morenozagor : RT @Artibani1: Negli USA 'Amelia e la furia degli elementi' diventa 'Gift of the Gods' per il secondo speciale di Halloween dedicato ad Ame… - nubulina : RT @Artibani1: Negli USA 'Amelia e la furia degli elementi' diventa 'Gift of the Gods' per il secondo speciale di Halloween dedicato ad Ame… - Artibani1 : Negli USA 'Amelia e la furia degli elementi' diventa 'Gift of the Gods' per il secondo speciale di Halloween dedica… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)The One, uno per tutti. The One per voi. Il brand presenta ladiTHE ONE: la tecnologia che rivoluziona l’allenamento in acqua THE ONE è realizzato in un unico pezzo e si conforma naturalmente ad ogni tipologia di volto. Design all’avanguardia e vestibilità perfetta per affrontare sessioni di nuoto al massimo delle proprie potenzialità. Un nuovo concetto diche rivoluziona l’esperienza in vasca:presenta la collezione THE ONE. Studiati per adattarsi ad ogni tipo di volto e assecondare la diversa conformazione facciale, sia per uomo che per donna, gliTHE ONE sono il risultato di un processo che ha portato alla realizzazione di un prodotto all’avanguardia per i nuotatori fitness. Gligiusti, infatti, sono essenziali per affrontare sessioni di nuoto piacevoli e, affinché l’esperienza in vasca sia gratificante, ...