JUNCKER REPLICA A SALVINI-LE PEN | “STOP A STUPIDI POPULISTI” Sfida all’Ue con il Fronte

JUNCKER contro Salvini e Di Maio : 'Sboccati'. La replica : 'Ue dei banchieri ha ore contate' : Nuovo s contro tra il presidente della Commissione europea Juncker e il ministro dell'Interno Salvini . 'Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa ...

JUNCKER contro Salvini e Di Maio : 'Sboccati'. La replica : 'Ue dei banchieri ha ore contate' : Nuovo s contro tra il presidente della Commissione europea Juncker e il ministro dell'Interno Salvini . 'Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa ...

JUNCKER a Salvini : 'Spero non debba raccogliere macerie' - La replica : 'Incredibili e inaccettabili insulti' : "Spero che Matteo Salvini non finisca mai nella situazione di dover raccogliere un mucchio di macerie". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker , riferendosi a una ...

Salvini : "Cercate JUNCKER barcollante su Google!". Renzi replica : "Cercano solo un capro espiatorio" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini sembra aver trovato una nuova ossessione nel Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker , dopo che quest'ultimo aveva avanzato la possibilità che l'Italia finisse come la Grecia. Nel giro di poche ore il leader della Lega è andato all'attacco di Juncker , puntando tutto su una cosa soltanto: la voce secondo la quale l'ex primo ministro del Lussemburgo alzerebbe un po' troppo il gomito.Oggi ...

Salvini : "Cercate JUNCKER barcollante su Google!". Renzi replica : "Cercano solo un capro espiatorio" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini sembra aver trovato una nuova ossessione nel Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker , dopo che quest'ultimo aveva avanzato la possibilità che l'Italia finisse come la Grecia. Nel giro di poche ore il leader della Lega è andato all'attacco di Juncker , puntando tutto su una cosa soltanto: la voce secondo la quale l'ex primo ministro del Lussemburgo alzerebbe un po' troppo il gomito.Oggi ...

Tria torna a Roma - l'allarme di JUNCKER : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : «Ci sono regole e sono uguali per tutti perché i nostri futuri» di Paesi dell'eurozona «sono legati», ha replicato il ministro dell'economia Bruno Le Maire rispondendo a una domanda sull'Italia. In ...