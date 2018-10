Clima | allarme degli esperti

Cambiamenti Climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Clima - l'allarme degli scienziati Onu : misure eccezionali o sarà il disastro : INCHEON, Corea del Sud, - Gli scienziati lanciano un ultimo, allarmato monito al mondo sui cambiamenti Climatici: i governi devono adottare 'misure senza precedenti' e trasformazioni 'rapide' in settori come l'energia, l'industria e le infrastrutture per limitare il ...

Clima - ecco il nuovo rapporto IPCC : gli scienziati lanciano l’allarme - rischi enormi se si supera la soglia di 1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, afferma l’IPCC in un nuovo rapporto. Fornendo chiari benefici per le persone e per gli ecosistemi naturali, ha affermato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto a 2°C, potrebbe andare di pari passo con il raggiungimento di una società ...

Clima - allarme degli scienziati : rischi enormi se si supera soglia +1 - 5 C : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%. Invertire la tendenza sarà estremamente dura, ma la finestra di ...

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già nel 2030»

Allarme Clima : temperature mondiali +1.5°C già nel 2040 : Il riscaldamento globale supererà il limite di 1,5 °C dai livelli pre-industriali nel 2040, se si continuerà a consumare combustibili fossili come ora. E’ quanto trapela sulla Bbc, che cita la bozza del rapporto dell’Ipcc, il centro studi sul clima dell’Onu. Lo studio è in discussione dal primo al 5 ottobre a Incheon, in Corea del Sud, e sarà pubblicato lunedì 8 ottobre, alle 3 ora italiana. Mantenere il cambiamento climatico ...

L’allarme della FAO su Clima e cibo : Il cambiamento climatico e i suoi effetti sulla quotidianità stanno imperversando nel dibattito pubblico mondiale da quasi tre anni ormai, ovvero da quando Cop21, la Conferenza Internazionale sul clima che si tenne a Parigi sul finire del 2015, vi ha acceso i riflettori. Tra gli argomenti strettamente correlati al clima c'è il cibo, essendo colture e allevamenti strettamente dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Un punto ...

Clima - l'allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Allarme Clima : nel 2017 la CO2 a livelli record : CO2 a livelli record nel 2017 , foto d'archivio, Keystone/EPA/HOW HWEE YOUNG , sda-ats, Allarme clima. I gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo. La media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che "è quasi quadruplicato dagli anni 1960". L'...