Roberto Fico dovrà mediare con Bruxelles per la questione “Manovra”

Decreto Salvini - sindaci a Roberto Fico : “Difendere il sistema Sprar”. Lui : “Accoglienza diffusa è la strada maestra” : La richiesta al presidente della Camera Roberto Fico, partita da amministratori locali e associazioni durante il convegno “L’immigrazione come risorsa” è stata unanime: difendere il sistema Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), di fronte alla stretta prevista dal Decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, già approvato in Consiglio dei ministri e presto in arrivo in Parlamento. In occasione ...

Sicurezza - Roberto Fico : 'Non affrontare tema solo con bastone' : E ha aggiunto: "Prendere il tema solo dalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di Sicurezza". Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, promette che la Chiesa ...

Migranti - Roberto Fico accusa : Viktor Orban è contro gli interessi dell'Italia : Il provvedimento lo stanno elaborando con il ministro dell'Economia, che sta cercando con fatica il modo di attuarlo. Vedremo come sarà scritto, cosa si intende con cittadinanza italiana, perché ci ...

"Pronta una tessera Mdp per Roberto Fico" : Che Roberto Fico abbia un"anima politica di sinistra è cosa nota. Lui che è presidente della Camera dei deputati ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle, soprattutto di quella parte pentastellata che, dagli elettori agli eletti, guarda a sinistra.Ecco, Roberto Speranza ha allora colto la palla al balzo e in occasione della festa di Movimento Democratico e Progressista ha accolto sul palco, tra gli applausi dei presenti, il grillino. E non è ...

Roberto Fico : "Inaccettabili arretramenti sui diritti e sulle libertà" : "Sono convinto che i nostri Paesi non debbano accettare alcun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali". Lo ha detto Roberto Fico, in un passaggio della relazione svolta al G7 dei Parlamenti, in merito alla questione della "conciliazione tra la sicurezza e i valori e principi iscritti nelle nostre costituzioni, nelle convenzioni e Carte europee ed internazionali"."Mi rendo conto di quanto sia difficile la ricerca ...

Pd - tutti dicono Fico. Ma alla guida del partito vedo bene Roberto Giachetti : Il governo degli Ignoranti ogni giorno regala una “perla”. Il ministro a sua insaputa “Tontinelli” in Parlamento, riferendo sul caso del crollo del Ponte Morandi, dichiara di aver ricevuto pressioni per evitare di divulgare notizie sulle concessioni autostradali. Il ministro lo afferma ma non dice i nomi: il solito ossimoro sull’onestà dell’ex Movimento 5Stelle. Luigi Di Maio continua ad annunciare provvedimenti fantasma mentre Matteo Salvini, ...

Roberto Fico va alla Festa dell'Unità di Ravenna : acclamato ed elogiato dai militanti PD : alla Festa dell'Unita' di Ravenna il presidente della Camera ha voluto passarci, una folla di militanti Pd e deputati dem lo hanno accolto come una star. Sembra quasi che la sinistra veda in Roberto Fico un degno successore di Renzi, Zingaretti, se non della Boldrini. L'esponente dei 5 Stelle ieri ha fatto una visita tra gli stand, preso un caffè, firmato il libro degli ospiti al bar al centro della kermesse e anche abbracciato alcuni volontari ...

Matteo Salvini - la fronda dei M5S fedeli a Roberto Fico che vogliono farlo cadere : All' inizio sembrava non avesse truppe. Lo scranno più alto di Montecitorio pareva consegnare Roberto Fico , l' oppositore interno, a un innocuo isolamento. Ma con il passare dei mesi, le cose sono ...

Ravenna - alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta : Si terrà questa sera a Ravenna, alla festa nazionale de L’Unità, un confronto su ‘Le istituzioni per il Paese‘ con il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Modera Marco Damilano (direttore de L’Espresso). L'articolo Ravenna, alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roberto Fico - la vera emergenza del paese è la Mafia questa è la priorità assoluta : Roberto Fico ad Afragola: “La nostra emergenza è la Mafia” “E’ la lotta alle mafie la vera emergenza del paese. Se non ci liberiamo dalle mafie non saremo mai un paese libero”. Roberto Fico, il presidente della Camera dei deputati, parla ad Afragola in un bene confiscato intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, “Tonino”, vittima innocente della camorra. Ci tiene a marcare la differenza con chi in queste settimane parla ...

Roberto Fico avverte Salvini : Orban non mi rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo : Fico non fa giri di parole e dice apertamente che Orban non lo rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo “Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori”, ha detto il presidente della camera, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla camorra ad Afragola, nel napoletano. Ai giornalisti che gli domandano dello stato di salute del governo dice: “In questo ...

Roberto Fico : "Orban? È quanto di più lontano da me" : 'Orban? È quanto di più lontano ci sia dalla mia testa, come politica, come principi e come valori' . Così Roberto Fico , presidente della Camera, parlando con i giornalisti a margine di una visita in un bene confiscato alla camorra ad Afragola, in provincia di ...

Roberto Fico : "Orban? È quanto di più lontano ci sia da me" : "Orban? È quanto di più lontano ci sia dalla mia testa, come politica, come principi e come valori". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine di una visita in un bene confiscato alla camorra ad Afragola, in provincia di Napoli.Il premier ungherese ha incontrato Matteo Salvini il 28 agosto a Milano. In quell'occasione Orban aveva detto del ministro dell'Interno italiano ...

Luigi Di Maio - cresce la fronda M5s di Roberto Fico : 'Matteo Salvini alimenta l'odio' : ... ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della ...