Corsica | collisione tra navi | in mare chiazza di carburante di 10 kmq

Pericolo inquinamento Mar Tirreno per collisione tra due cargo a Nord-Est della Corsica : collisione tra due cargo nel Mar Tirreno al largo della Corsica . Solo danni e nessuna conseguenza per le persone, ma Pericolo di grave inquinamento . L'incidente, con mare calmo e tempo buono, è ...

Corsica - collisione tra navi : mezzo antinquinamento dal Golfo degli Aranci : Tra i mezzi navali che stanno intervenendo sul luogo della collisione fra due motonavi nel mar Tirreno, in acque territoriali francesi vicino alla Corsica, c’è anche un rimorchiatore antinquinamento partito dal porto di Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna. Come apprende l’ANSA si tratta del Koral della Castalia, società che opera in convenzione con ministero dell’Ambiente per il contenimento di eventuali sversamenti di ...