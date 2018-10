Ascolti tv | vince Tale e Quale Show | Carlo Conti batte Solo

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.3 milioni di telespettatori : Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, vince il prime time del 4 ottobre con 4 milioni 323mila telespettatori e uno share del 19.5%. Ascolti tv prime time La serata televisiva prevedeva anche su Canale5 il film in prima visione Kidnap che è stato seguito da 2 milioni 236mila telespettatori con il 10.28% di share. Su Rai2 la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express – Avventura in ...

Ascolti tv - vince Vanessa. In calo Pechino Express - cresce X Factor : In leggero calo la fiction di Raiuno Non dirlo al mio capo che però vince la serata sfiorando il 20% di share con 4,3 milioni di spettatori. Perde colpi anche Pechino Express su Raidue che scende al 7,...

Ascolti Tv 2 ottobre : Temptation Island Vip vince ancora : Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di Ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare […] L'articolo Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora proviene ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3.7 milioni di telespettatori : Che tempo che fa, su Rai1, si aggiudica la prima serata del 30 settembre con 3 milioni 780mila telespettatori e il 16.09% di share. Nel corso della puntata Loredana Bertè è stata protagonista di una rovinosa caduta. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto 1 milione 651mila telespettatori con il 7.63% di share. Su La7 Non è l’Arena, con ospite in studio Asia Argento e il ministro del lavoro e ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.4 milioni di telespettatori : Ancora una volta la fiction trasmessa da Rai1 “Non dirlo al mio capo 2“, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha dominato la prima serata con 4.484.000 telespettatori e uno share del 21,2%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata della nuova edizione di “Pechino Express ...

Lorenzo Crespi su Karina Cascella : lite organizzata ad arte per vincere gli Ascolti : Tutto organizzato? cosi dichiara Lorenzo Crespi parlando della lita avuta con Karina Cascella. Lorenzo Crespi e Karina Cascella sono stati protagonisti di un’accesa lite nel corso della puntata di ‘Domenica Live’ trasmessa il 30 settembre. L’attore si è sfogato sui social. A suo dire sarebbe stato tutto organizzato per vincere la gara degli ascolti. Poi ha definito l’opinionista “pescivendola”. Nel corso della puntata di ‘Domenica Live‘ ...

Ascolti tv - Asia fa volare Giletti al terzo posto. Vince Fazio davanti alle Iene. Rivincita D'Urso : Soltanto Fabio Fazio e le Iene hanno fatto più Ascolti di Massimo Giletti che a Non è l'Arena ha ospitato Asia Argento. Share dell'8,7% per il programma di La7 contro il 16% di Raiuno e quasi l'11% di ...

Ascolti tv Uomini e Donne - Trono Classico o Trono Over? Ecco chi sta vincendo : Uomini e Donne: come sono andati gli Ascolti dell’ultima settimana del dating-show Uomini e Donne, il noto dating-show di Canale 5, ha da poco riaperto i battenti dopo la lunga pausa estiva. Gli Ascolti, però, continuano a salire e a dimostrarsi una vera garanzia. Specialmente se si tratta delle puntate dedicate al seguitissimo Trono Over. […] L'articolo Ascolti tv Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Ecco chi sta vincendo ...

Volley : Mondiali 2018 - l'Italia vince negli Ascolti TV : TORINO -La Nazionale Italiana è stata estromessa ieri sera dalla corsa alle semifinali dei Campionati del Mondo. Non è bastato infatti il 3-2 contro la Polonia che, vincendo il primo set, aveva di fatto eliminato la formazione tricolore. Il PalaAlpitour, vestito a festa con 12mila spettatori ha spinto ...

Carlo Conti vince la serata di Tale e Quale Show ma cala negli Ascolti : Tale e Quale Show con Carlo Conti: la 3^ puntata la meno vista di tutte le edizioni Carlo Conti ha vinto la sfida degli ascolti anche con la terza puntata di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai1 ha fatto registrare uno share del 20,3%, pari a 2.967.000 telespettatori, risultando il programma più visto in prima e seconda serata, e il più commentato sui social. La terza puntata dell’ottava stagione risulta essere la meno vista di tutte le ...

Ascolti TV | Venerdì 28 settembre 2018. Tale e Quale vince con il 20.3% - Cado dalle Nubi 11.2%. La Pallavolo 10.5% - Fratelli di Crozza 4.4% : Tale e Quale Show 2018 - Mario Ermito imita Alex Britti Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.967.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 2.406.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Polonia ha interessato 2.376.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di 959.000 spettatori (4.4%). ...

