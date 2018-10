Nokia 6.1 e 6.1 Plus - Nokia 8 e Sirocco Android Pie 9.0 : le tempistiche dell’aggiornamento : Ecco le tempistiche ufficiali dell’aggiornamento ad Android Pie 9.0 per i Nokia 6.1 e 6.1 Plus e per i top di gamma Nokia 8 e 8 Sirocco: i dettagli.Quando il mio smartphone Nokia sarà aggiornato (se lo sarà) alla nuova versione software Android Pie 9.0?Se vi state ponendo questa domanda, sappiate che tutti i nuovi smartphone del 2018, tra cui quelli di fascia bassa come i Nokia 5.1, Nokia 3.1 e 2.1 saranno aggiornati all’ultima ...

HMD annuncia Android 9 Pie per Nokia 6.1 - Nokia 6.1 Plus - Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco : HMD ha approfittato dell'evento di presentazione di Nokia 7.1 per annunciare le tempistiche di rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie per quattro suoi smartphone, che seguiranno Nokia 7 Plus. L'articolo HMD annuncia Android 9 Pie per Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre : LG G7 - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Xiaomi MI Mix 2 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e Sony Xperia XZ2. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e altri proviene da TuttoAndroid.

Ecco la scheda tecnica di Nokia 7.1 Plus : display da 6 - 2 pollici e Snapdragon 710 : Nokia 7.1 Plus passa la certificazione in Cina e svela la sua scheda tecnica: Ecco tutte le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di Nokia. L'articolo Ecco la scheda tecnica di Nokia 7.1 Plus: display da 6,2 pollici e Snapdragon 710 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus : è iniziato l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 finale : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi feedback positivi.Alla fine come promesso da HMD Global, il Nokia 7 Plus è diventato di fatto il primo smartphone della compagnia finlandese ad utilizzare il sistema operativo Android Pie 9.0 in versione finale.Nokia 7 Plus disponibile l’aggiornamento ad Android Pie 9.0: i dettagliFacendo parte del ...

Nokia 7.1 perde il Plus e potrebbe costare 399 euro in Germania : Trapelano ulteriori indiscrezioni su Nokia 7.1 che comunicano la perdita dell'appellativo Plus e il prezzo di vendita in Germania. L'articolo Nokia 7.1 perde il Plus e potrebbe costare 399 euro in Germania proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : partito il roll out dell’aggiornamento : Il ritardo annunciato qualche giorno fa da HMD è stato breve perché l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 7 Plus da oggi è disponibile al download, dopo alcuni mesi di test in beta. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Il retro di Nokia 7.1 Plus si mostra in alcune foto leaked : Nokia 7.1 Plus è apparso in un paio di foto leaked che ritraggono il lato posteriore del prossimo smartphone dello storico brand. L'articolo Il retro di Nokia 7.1 Plus si mostra in alcune foto leaked proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Nokia 7.1 Plus mostra il suo design a 360 gradi : Scopriamo il presunto design del nuovo Nokia 7.1 Plus in questi nuovi dettagliati render CAD 3D, con tanto di video a 360 gradi. Anche qui non manca il notch nella parte superiore del display. L'articolo Il presunto Nokia 7.1 Plus mostra il suo design a 360 gradi proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus con Android 9 Pie riceve Digital Wellbeing attraverso il Play Store : Finora Digital Wellbeing era disponibile esclusivamente sugli smartphone Pixel con Android 9 Pie ma da oggi è possibile utilizzarlo anche su Nokia 7 Plus con la beta più recente. L'articolo Nokia 7 Plus con Android 9 Pie riceve Digital Wellbeing attraverso il Play Store proviene da TuttoAndroid.

I primi presunti render di Nokia 7.1 Plus mostrano un notch e ottiche Zeiss : Al contrario di quanto visto ieri nei primi rumor su Nokia X7, la versione internazionale Nokia 7.1 Plus potrebbe avere un notch e ottiche Zeiss. L'articolo I primi presunti render di Nokia 7.1 Plus mostrano un notch e ottiche Zeiss proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie è pronto per il Nokia 7 Plus : Buone notizie per i possessori del Nokia 7 Plus: lo smartphone, infatti, si appresta a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie è pronto per il Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus riceve la Developer Preview 3.190 di Android 9 Pie con le ultime patch (e non solo) : In attesa della versione stabile di Android 9 Pie già annunciata ed in arrivo, Nokia 7 Plus sta ricevendo la versione 3.190, la quinta, del firmware beta L'articolo Nokia 7 Plus riceve la Developer Preview 3.190 di Android 9 Pie con le ultime patch (e non solo) proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.