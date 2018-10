Milano | al via domani prima edizione Japan Festival

Milano - blitz al campo rom di Via Bonfadini/ Auto e riciclaggio preziosi : arrestato lo ‘Zio Baffo’ : Retata dei carabinieri in via Bonfadini a Milano in un campo rom: organizzazione criminale faceva svaligiare appartamenti e poi rivendeva la refurtiva in Toscana(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:37:00 GMT)

Milano. I viaggi musicali di Jeffrey Swann domenica 21 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Grazie alla rinnovata collaborazione con Serate musicali, torna allo Spazio Teatro 89 di Milano, per il secondo appuntamento della rassegna

Basket - la A al via. Pianigiani : "Milano - un Triplete per essere ricordati" : Ha letto invece lo sfogo di Meo Sacchetti contro telefonini e social? "L'uso del telefonino durante l'intervallo è roba fuori dal mondo e merita il cazziatone. Sul resto, per quanto mi riguarda, sono ...

Milano - maxi blitz nel campo nomadi di via Bonfadini : arrestate 6 persone. «Era la centrale della ricettazione» : Oltre 500 colpi nel giro di due anni tra Lombardia, Piemonte e Liguria, la merce rubata finiva nel campo rom di via Bonfadini, a Milano, vera e propria «centrale della ricettazione». I carabinieri di ...

Furti in abitazione - sei arresti nel campi nomadi di via Bonfadini a Milano : L'accusa è ricettazione del bottino di colpi in case della Lombardia, del Piemonte e della Liguria tra il 2016 e il 2018

Milano - sgomberata 'Officina Occupata' in via Carlo Torre : sgomberata nelle prime ore di martedì l'Officina Occupata' in via Carlo della Torre, a Milano. L'immobile era stato occupato il 20 aprile di quest'anno da appartenenti alle realtà anarchiche ...

Milano - OFFICINA OCCUPATA : SGOMBERO DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti

Milano - evitato disastro ferroviario/ Buco di 13 centimetri nella rotaia : macchinista Trenord lancia allarme : Milano, evitato disastro ferroviario: Buco di 13 centimetri nella rotaia, macchinista Trenord lancia allarme e scongiura strage. Le ultime notizie su quanto accaduto venerdì scorso

Milano : al via Poli360 - fondo da 60 mln per l'innovazione tecnologica (2) : (AdnKronos) - Poli360 è stato presentato dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta e Fausto Boni, founder & general partner di 360 Capital Partners. Alla presentazione è seguita una tavola rotonda, moderata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, cui hanno partecipato Ces

Milano - volantini pro Brigate rosse in viale Monza : indaga la Digos : I 'messaggi', già comparsi a Sesto San Giovanni, Lambrate e nei pressi dell'Università Statale, sono parte di una campagna contro l'applicazione del 41 bis ai detenuti politici

Manifestazione contro nomadi abusivi via Pio II Milano - quartiere esasperato : Sabato 29 settembre 2018 si è tenuta una Manifestazione di piazza davanti all'ospedale San Carlo, in via via Pio II a Milano, alla quale hanno aderito i gruppi di centrodestra del Municipio 7, per ...

Milano : De Corato - al via raccolta firme contro aumento biglietto bus : Milano, 29 set. (AdnKronos) - "Questa mattina, dalle 10.00 alle 13.00, al mercato di Viale Papiniano angolo Sant' Agostino, Fratelli d'Italia ha avviato la raccolta delle firme contro l'aumento del biglietto Atm. In poche ore sono state raccolte oltre 300 firme di milanesi contrari all'aumento". Lo

Via libera alla candidatura Milano-Cortina : Torino e le valli restano escluse dai Giochi : Un altro passo è stato compiuto. E le speranze che Torino posso ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si sono ulteriormente ridotte. La prossima settimana, alla sessione del Cio convocata a Buenos Aires, l’Italia porterà la candidatura di Milano e Cortina. Il Coni, il Comitato olimpico, lo farà con l’avallo sostanziale - ma non formale - del gov...

Milano. Maurizio Rossi morto nell’incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.