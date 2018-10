Guida autonoma | tutti contro Google Gm si allea con Honda e Toyota con Softbank

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Parafrasando un detto vecchio come il mondo, l’unione fa la tecnologia. Specie in campo automobilistico, dove gli investimenti pensano come macigni: per questosi èta con General Motors per lo sviluppo della, esattamente come hanno unito le forze. Ma andiamo con ordine. La collaborazione frae GM prevede che i giapponesi investano 2,75 miliardi di dollari in “Cruise”, la divisione del colosso americano che si occupa di veicoli col pilota automatico. Una stretta di mano che garantisce ail 5,7% del capitale di Cruise – versando prima una tranche da 750 milioni, il resto nei prossimi 12 anni – e di cementare ulteriormente i rapporti con GM, già in essere per via della collaborazione sui veicoli elettrici. Nell’azionariato di Cruise è presente da pochi mesi pure, gigante giapponese dell’high-tech: erogherà alla società ...