Ameba “mangia cervello” | l’esperto infettivologo | “In Italia piscine e acque termali a

Ameba killer “mangia cervello” uccide un 29enne : “La Naegleria fowleri è mortale nel 98% dei casi” : Un’Ameba killer che divora cervelli umani. Dagli Stati Uniti arriva una storia vera, che ricorda i casi estremi del programma tv Io e il mio parassita. Il 29enne surfista Fabrizio Stabile, originario del New Jersey, è morto dopo aver ingoiato l’Ameba “Naegleria fowleri” che in un paio di giorni gli ha divorato il cervello. Secondo le ricostruzioni di molti siti web statunitensi, attorno alle metà di settembre, Stabile si era recato in vacanza al ...