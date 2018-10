ilfattoquotidiano

: I #Måneskin hanno presentato il loro nuovo singolo in Piazza del Popolo a Roma. Sulla nostra IGTV trovate il video… - RollingStoneita : I #Måneskin hanno presentato il loro nuovo singolo in Piazza del Popolo a Roma. Sulla nostra IGTV trovate il video… - lucianonobili : In Parlamento, al lavoro per Roma. Ho presentato la mozione del @pdnetwork sulla Capitale. Siamo pronti a lavorare… - Cascavel47 : Roma, presentato report sui servizi pubblici: “Voto alla Capitale? Media del 5.3, ma leggera risalita rispetto al p… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Come vedono ini la vita nella? “Negli ultimi dieci anni la tendenza è in discesa per tutti i, compresi quelli di eccellenza e quello idrico”. A dirlo è Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità deilocali di, a margine della presentazione, oggi in Campidoglio, dell’undicesima indagine sulla qualità della vita e deilocali. “Il fondo viene toccato da rifiuti e mobilità”, spiega Sgandurra. “Rispetto al livello peggiore toccato nel 2015-2016, c’è però una leggera risalita. Un minimo cambio percentuale, ma qualcosa su cui lavorare”. Il voto deini continua a essere di insufficienza: 5,3 per ilocali. Un numero che scende a 5,26 nel caso di cittadini che vivono al di fuori del raccordo. Secondo i residenti, i municipi ...